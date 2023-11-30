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روسيا تلحق بالسعودية وتخفض إنتاجها النفطي حتى مارس 2024

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 07:36 مساء
روسيا تلحق بالسعودية وتخفض إنتاجها النفطي حتى مارس 2024
مضخات نفط روسية (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان عقب اجتماع وزراء «أوبك بلس» إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى «الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط».

- السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميًا حتى مارس 2024

وأعلنت السعودية أيضًا اليوم الخميس أنها ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، محافظة على استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أسعار الخام.

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