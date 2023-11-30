الصندوق السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو في لندن

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم صندوق الثروة السيادي السعودي شراء 10% من مطار هيثرو في لندن من شركة «فيروفيال» الإسبانية العملاقة للبنى التحتية.

وأعلنت «فيروفيال» في ساعة متأخرة الثلاثاء تخليها عن 25% من حصتها لقاء نحو 2.4 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار)، وبيع 15% المتبقية لمجموعة الأسهم الخاصة الفرنسية «أرديان»، حسب وكالة «فرانس برس».

تحالف دولي يمتلك مطار هيثرو

ويمتلك مطار هيثرو، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، تحالف «إف جي بي توبكو ليمتد»، الذي من المقرر أن يشرف عليه جهاز الاستثمار القطري بحصة حالية تبلغ 20%.

وستكون «أرديان» ثاني أكبر مالك للأسهم، فيما سينضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى مؤسسة الاستثمار الصينية مع حصة 10%، وهو مستوى قريب من النسبة التي يمتلكها الأعضاء الآخرون في التحالف.