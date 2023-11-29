مصر تعتزم تصدير مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا بداية يناير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم مصر توفير مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يوميا للتصدير بداية من يناير 2024، بحسب ما نقل موقع «العربية نت» عن مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وقال المصدر المصري إن إنتاج بلاده من الغاز يتراوح حاليًا بين 5.9 و6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يصل الاستهلاك إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا خلال الصيف، إذ يجرى تدبير باقي الاحتياجات من 850 إلى 900 مليون قدم مكعبة يوميًا عبر الاستيراد من «إسرائيل».

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مصر تستورد 850 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الإسرائيلي

وأضاف مصدر مطلع على موقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عادت إلى مستويات ما قبل الحرب عند 850 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي من الغاز بدأ في الانخفاض تدريجيًا مع انخفاض حرارة الطقس، متوقعًا وصوله لأدنى مستوى عند 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا بداية يناير المقبل.

وبالتالي، فإن وزارة البترول المصرية تسعى إلى الاستفادة من انخفاض الاستهلاك، وتوفير نحو مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز المسال، لتصديرها إلى الخارج.

يأتي ذلك بعدما خططت الحكومة المصرية، في وقت سابق، لاستئناف الصادرات في أكتوبر بعد توقفها خلال الصيف مع زيادة الاستهلاك المحلي. لكن «إسرائيل» أغلقت حقل غاز رئيسيا في أعقاب بدء العدوان ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى خفض التدفقات إلى مصر.

مصر تصدر 80% من شحناتها من الغاز المسال إلى أوروبا خلال 2022

وصدرت مصر 80% من شحناتها من الغاز المسال إلى أوروبا العام 2022، مع ارتفاع الطلب بعد تخفيض روسيا إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى القارة.

وأشار تقرير «العربية نت» إلى أن محطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط يمكن أن تصدر 12 مليون طن متري سنويًا، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في العام 2025.

وأظهرت بيانات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، سبتمبر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023) بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.