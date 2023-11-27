مسؤول أميركي يؤكد عدم مشاركة بايدن في كوب28 في دبي

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤول أميركي الأحد، أن الرئيس جو بايدن لن يشارك في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي ينطلق الخميس في دبي.

ويتوقع مشاركة قياسية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي يقام اعتبارا من الخميس ويستمر حتى 12 ديسمبر، مع 70 ألف مشارك، على ما أفادت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر.

وخلا جدولا أعمال كل من بايدن، ونائبته كامالا هاريس الصادران عن البيت الأبيض، من أي زيارة لدبي خلال الأسبوع الراهن، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتضمن برنامج بايدن زيارة إلى كولورادو للحث على استثمارات أميركية في طاقة الهواء، ولقاء مع رئيس أنغولا فضلا عن إضاءة شجرة عيد الميلاد الوطنية.

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وأكد مسؤول أميركي أن الرئيس لا ينوي المشاركة في «كوب28»، هذا الأسبوع أو عندما تشارف المفاوضات على النهاية.

وأكد المصدر نفسه طالبا عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن تدرس إمكان إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى دبي.

ويقود المفاوضات من الجانب الأميركي، المبعوث الخاص بالمناخ جون كيري وهو وزير خارجية وسناتور سابق.

سنة على الانتخابات الرئاسية

ولم يوضح المسؤول السبب الكامن وراء قرار جو بايدن، الذي يصب اهتمامه منذ الشهر الماضي على الحرب في غزة، ويسعى كذلك إلى الترويج لمشاريعه الداخلية قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية.

ولم يكن رؤساء الولايات المتحدة يشاركون في كل مؤتمرات الأطراف (كوب) التي تنظمها الأمم المتحدة، قبل وصول بايدن إلى السلطة، لكن الأخير شارك في كوب26 في غلاسغو في العام 2021 مكرسا بذلك عودة الولايات المتحدة إلى جهود مكافحة الاحترار المناخي بعد انسحاب سلفه دونالد ترامب من اتفاق باريس، وفي كوب27 في شرم الشيخ العام الماضي.