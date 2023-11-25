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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يبحث مع مديرة صندوق النقد الأزمة الاقتصادية في بلاده

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 04:29 مساء
الرئيس الأرجنتيني المنتخب يبحث مع مديرة صندوق النقد الأزمة الاقتصادية في بلاده
الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي. (الإنترنت)
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أجرى الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي للمرة الأولى محادثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا وناقش معها الوضع الاقتصادي في بلاده.

وكتب الليبرالي المتشدّد ميلي على منصة «إكس»: «لقد أجريت اليوم محادثة ممتازة (مع جورجييفا) وتحدثنا خلالها عن التحدي الاقتصادي الكبير الذي تواجهه بلادنا»، بحسب «فرانس برس».

من جهتها، أشارت جورجييفا عبر المنصة نفسها إلى أن هذا التواصل سمح لهما بالتطرق إلى «التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والتدابير السياسية الحاسمة التي يتعين اتخاذها».

قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار 
ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لسداد قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار حصل عليه من صندوق النقد الدولي في عام 2018، بسبب انخفاض غير مسبوق لاحتياطيات العملات الأجنبية.

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وقبل زهاء عشرة أعوام، كان التضخم الذي يتجاوز نسبة 10% هو القاعدة في الأرجنتين، ولكنه ازداد بشكل حاد هذا العام ليسجّل 143% على أساس سنوي، في سابقة منذ 32 عاماً، بالتوازي مع تواصل انخفاض قيمة العملة المحلية، البيزو.

وأعادت حكومة البيروني المنتهية ولايته ألبرتو فرنانديز التفاوض بشأن قرض صندوق النقد، لكن الانكماش الذي واكب جائحة كوفيد-19 والجفاف الشديد الذي ضرب هذا العام، ألحقا الضرر بالاقتصاد الأرجنتيني، ما جعل من الصعب تحقيق الأهداف المتفق عليها مع المؤسسة الدولية. وأكد ميلي أنه تحدث مع جورجييفا بشأن «الجوانب المختلفة لخطة التكيف المالي وبرنامجنا النقدي. أظهر الصندوق تعاونه في إيجاد الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين». 

إجراء إصلاح نقدي جذري
خلال حملته الانتخابية، تعهد اليميني المتطرف ميلي بإجراء إصلاح نقدي جذري، بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين، كجزء من برنامج يتضمن إغلاق البنك المركزي ودولرة اقتصاد البلاد. 

وأكدت جورجيفا «التزام صندوق النقد الدولي بدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم بشكل مستدام، وتحسين المالية العامة وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص». ولايزال يتعين على المؤسسة دفع 3.3 مليار دولار للأرجنتين قبل نهاية العام في إطار خطة المساعدة.

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