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البرازيل توقع اتفاقا عالميا لزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 10:57 صباحا
البرازيل توقع اتفاقا عالميا لزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال
منظر جوي لمحطة بيمول للطاقة الشمسية بولاية أمازون بالبرازيل، (أرشيفية : رويترز)
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قالت وزارة الخارجية البرازيلية، إن البلاد وقعت على اتفاق لزيادة الطاقة من المصادر المتجددة على المستوى العالمي لثلاثة أمثال بحلول عام 2030، والابتعاد عن استخدام الفحم، لتنضم إلى اتفاق محتمل يدعمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات.

وأوضح مسؤول أوروبي مطَّلع أن أكبر دولة في أمريكا الجنوبية صارت الآن، واحدة من نحو مئة دولة وقعت على الاتفاق، بحسب وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت مصادر إن الهدف هو اعتماد الاتفاق رسميا من قبل القادة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي ينطلق هذا الأسبوع في دبي.

وقالت سفارة البرازيل في أبوظبي، في رسالة إلى وزارة الخارجية الإماراتية، إن برازيليا ستنضم إلى الاتفاق الذي يحمل اسم «التعهد العالمي بأهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة».

وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية البرازيلية، أن البلاد قررت الانضمام إلى الاتفاق.

«خفض تدريجي لاستخدام طاقة الفحم»
والبرازيل لاعب رئيسي بالفعل في مجال الطاقة المتجددة، إذ تأتي أكثر من 80% من كهرباء البلاد من مصادر متجددة على رأسها الطاقة الكهرومائية، بالتوازي مع توسع سريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، إنه رغم أن البرازيل تدعم زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها على مستوى العالم، فإن ذلك غير ممكن من الناحية الحسابية محليا، مضيفا «لن تكون البرازيل قادرة على زيادة الطاقة المتجددة بها إلى ثلاثة أمثالها، لأن استخدامها مرتفع جدا بالفعل، لكن البرازيل تعزز مرة أخرى دعمها لمصادر الطاقة المتجددة».

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وتلتزم مسودة التعهد بشأن الطاقة الجديدة، «بالخفض التدريجي لاستخدام طاقة الفحم»، بما في ذلك إنهاء تمويل المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم.

ووفقا للبيانات الرسمية، يُستخدم الفحم لإنتاج ما يزيد قليلا عن 1% فقط من كهرباء البلاد.

كما تتضمن المسودة تعهدا بزيادة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى المثلين ليصل إلى 4% سنويا حتى 2030.

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