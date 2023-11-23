مصر توقع عقدًا لإنشاء مترو في الإسكندرية بقيمة 1.3 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

فازت مجموعة «تاليس» (Thales) للأنظمة الإلكترونية التابعة لشركة سكك الحديد «كولاس كولاس رايل» (Colas Colas Rail) وشركة «أوراسكوم» المصرية بعقد بقيمة 1.3 مليار يورو لبناء خط مترو في الإسكندرية شمال مصر، حسبما أعلنت شركة «تاليس» الخميس.

ويتمحور المشروع حول ربط وسط مدينة الإسكندرية بأبي قير الواقعة في شمال شرق المدينة. وسيمتدّ على مسافة 21,7 كيلومتر، وسيضم عشرين محطة بالإضافة إلى مستودعَين.

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وقال المدير العام لأنظمة النقل البري لشركة تاليس في مصر أليسيو بينسيفيني: «تتمتع تاليس بتاريخ طويل في مصر منذ أن عملنا مع السلطات الوطنية للأنفاق في مترو القاهرة في البداية، قبل 35 عامًا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت «تاليس» إلى أن الهدف من وراء المشروع «تخفيف الازدحام المروري على الطرق في الإسكندرية والمساهمة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة».

ستقوم «تاليس» أيضًا بنشر تقنية الإشارات الخاصة بها، والتي تسمى CBTC (التحكم في القطارات القائم على الاتصالات) والتي تسمح للقطارات بالاتصال الدائم بالأرض لمعرفة موقع القطارات والمسافات وسرعات الحركة بدقة.

وستوفر الشركة الفرنسية أيضًا حلول المراقبة بالفيديو، من بين أمور أخرى، لمنع التطفل على الشبكة.