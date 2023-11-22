بريطانيا تكشف موازنة لتحفيز الاستثمار ومكافأة «العمل الجاد»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزير المال البريطاني جيريمي هانت، الأربعاء، موازنة الخريف التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنشاط في المملكة المتحدة، وتشجيع «العمل الجاد»، مع تخفيضات في إسهامات الموظفين في الضمان الاجتماعي.

وقال هانت في أثناء تقديم الموازنة: «بعد جائحة وأزمة طاقة، اتخذنا قرارات صعبة من أجل إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح». وأضاف: «خطتنا للاقتصاد البريطاني تنجح، ولكن العمل لم ينتهِ بعد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسلّط هانت الضوء على تحسّن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، حيث تتمحور التوقّعات الرسمية الآن حول نمو بـ0.6% هذه السنة مقابل انكماش بـ0.2% لا يزال متوقعاً في مارس. من ناحية أخرى، جرى خفض التوقعات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7% مقارنة بـ1.8% كانت متوقعة في الربيع.

ضغوط اقتصادية

وانخفض التضخم بالمملكة المتحدة بشكل حاد إلى 4.6% في أكتوبر مقارنة بأكثر من 11% قبل عام، ولكن النمو لا يزال يشهد ركوداً، بينما تبقى عروض العمل نادرة. وأعلن هانت خصوصا «110 إجراءات» ستجعل من الممكن «تعزيز الاستثمار في الشركات بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني سنوياً»، من دون أن ينطوي ذلك «على مزيد من الاقتراض أو الديون»، بحسب قوله.

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وبدا اقتراض الدولة في أحدث أرقام، نُشرت الثلاثاء، أقل من التوقّعات الرسمية للسنة المالية الحالية، مما أعطى مجالاً صغيراً للمناورة أمام وزير المال لإعلان بعض التخفيضات الضريبية. وقد يُفسح ما تقدّم المجال أمام حزب المحافظين ليحقق نتائج أفضل في استطلاعات الرأي، خصوصاً أنه يتخلف بشكل كبير عن حزب العمّال قبل الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها السنة المقبلة.

«عمل جاد»

ومن أجل تشجيع البريطانيين على «العمل الجاد»، وهو شعار إعلان الموازنة، أعلن جيريمي هانت خفض إسهامات الموظفين في الضمان الاجتماعي من 12% إلى 10%، وذلك لنحو 27 مليون شخص «يكسبون ما بين 12.570 و50.750 جنيه إسترليني (ما بين 14.450 و57.750 يورو) سنوياً».

في مقابل ذلك، كان أحد التدابير الأولى التي جرى إعلانها قبل الموازنة يتمحور حول تقييد المساعدات الاجتماعية، حيث تخطّط الحكومة لفرض «عقوبات أكثر صرامة» على الأشخاص الذين يتلقّون إعانات بينما لا يبحثون عن عمل على الرغم من أنهم يستطيعون ذلك. كذلك، أكدت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة، موضحة أن الزيادة ستقارب 10%.

وبينما يصل الحدّ الأدنى للأجور حالياً إلى 10.42 جنيه (12 يورو) في الساعة، سيجرى رفعه بدءاً من أبريل 2024، ليصل إلى 11.44 جنيه إسترليني (13.15 يورو)، وهو ما يشكّل «أكبر زيادة» سُجلت على الإطلاق، وفقاً للحكومة.

إعفاء ضريبي

من جهة أخرى، سلّط هانت الضوء على المساعدات للشركات، متحدثا عن إعفاءات ضريبية دائمة بـ11 مليار جنيه إسترليني، وهو الإجراء الذي طالبت به مجموعة من كبار رؤساء الشركات في رسالة خلال الأيام الأخيرة. وقال هانت: «مقابل كل مليون تستثمره شركة ما ستكون قادرة على خصم 250 ألف جنيه إسترليني من ضرائبها في العام نفسه».

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المال أيضا أنها ستضخّ 4.5 مليار جنيه إسترليني في ثمانية قطاعات صناعية، بينها السيارات والفضاء والطاقات الخضراء وعلوم الحياة على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة المحافظ ريشي سوناك ووزير ماله يسلّطان الأضواء على تخفيضاتهما الضريبية، فإن العبء الضريبي في البلاد لا يزال عند مستوى مرتفع تاريخيا.