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بـ20 مليار دولار.. إندونيسيا تطلق خطة للاستثمار في الطاقة المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 09:51 صباحا
بـ20 مليار دولار.. إندونيسيا تطلق خطة للاستثمار في الطاقة المتجددة
منشأة سورالايا العاملة بالفحم في سيليغون بجزيرة جاوا الإندونيسية، 21 سبتمبر 2021. (أ ف ب)
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أطلقت إندونيسيا خطة لجذب استثمارات تعهدت بها الدول الغربية بقيمة 20 مليار دولار في إطار اتفاق للانتقال إلى الطاقة المتجددة بهدف تمكين الأرخبيل من خفض انبعاثاته والاستغناء عن الفحم الذي يعتمد عليه بشكل كبير.

وتشير الخطة التي جرى إطلاقها قبل أقل من أسبوعين من بدء اجتماع مؤتمر الأطراف «كوب28» في دبي، إلى هدف جاكرتا المتمثل بالوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول العام 2050 مقابل الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار تطبيقًا لشراكة التحول العادل للطاقة (JETP) التي أعلن عنها في ختام أعمال مجموعة العشرين في نوفمبر 2022، وفق وكالة «فرانس برس».

ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة إلى 250 مليون طن بحلول العام 2030.

«تحول طموح» في مجال الطاقة بإندونيسيا
وفي جاكرتا، أعلن وزير البحرية والاستثمار بالإنابة إيريك توهير أن هذه الخطة «توفر خارطة طريق استراتيجية لتحوّل طموح في مجال الطاقة في إندونيسيا». 

كما ترغب البلاد في زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها من الكهرباء إلى 44%، مقابل الهدف الأولي البالغ 34%. وأكدت أنها ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 97.3 مليار دولار أميركي لتحقيق هذا الهدف، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما تعهد به اتفاق شراكة التحول العادل للطاقة. 

وتنتقد جاكرتا مزيج التمويل المقدم بموجب هذا الاتفاق، خوفًا من أن يُعرض عليها في الغالب قروض بكلفة السوق من شأنها أن تزيد من ديونها. وجرى إبرام هذا الاتفاق بين إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وست دول أوروبية لتقليل اعتماد هذا البلد، وهو مصدر رئيسي للفحم ومنتج للكهرباء التي تعمل بالفحم، على الوقود الأحفوري.

تعهد إندونيسي بالاستغناء عن الفحم
وهذه الخطة مستوحاة من نموذج جرى اختباره لأول مرة في جنوب أفريقيا، ثم أُعلن عنه في فيتنام والسنغال، وتلتزم بموجبه الدول الغنية بتقديم مساعدة مالية للبلدان النامية في مجال تحول الطاقة.

في مواجهة مشاكل تلوث الهواء، تعهدت إندونيسيا عدم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم اعتبارًا من العام 2023، ولكن على الرغم من احتجاجات الناشطين البيئيين، تواصل بناء المحطات المخطط لها بالفعل التي تعمل بالفحم.

كما تحاول اندونيسيا أن تحتل موقعًا رئيسيًا في سوق السيارات الكهربائية باعتبارها المنتج الرائد في العالم للنيكل، وهو معدن أساسي لصناعة البطاريات. لكن بعض المناطق الصناعية التي تضم معامل النيكل والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تعمل بالفحم.

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