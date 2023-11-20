أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتخفيضات جديدة من «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الإثنين، لتواصل مكاسبها بفضل توقعات بزيادة تخفيضات الإمدادات من «أوبك بلس» لدعم الأسعار التي تراجعت منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط في ظل التطورات بقطاع غزة.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 57 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 81.18 دولار للبرميل، بينما سجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 76.40 دولار للبرميل، مرتفعا 51 سنتا أو 0.7%، وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق، الإثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطًا 55 سنتًا، أو 0.7%، عند 76.59 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

توقعات بخفض «أوبك بلس» الإنتاج مجددا

وتحدد سعر التسوية للعقدين على ارتفاع 4% بعد أن كشفت ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» أن المجموعة ستدرس ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عند اجتماعها، الجمعة المقبل، وفق «رويترز».

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 20% تقريبًا منذ أواخر سبتمبر، كما يتطلع المستثمرون أيضًا إلى اضطراب تجارة النفط الخام الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث سفن أرسلت الخام الروسي إلى الهند.