35 مليار دولار استثمارات سعودية خاصة في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار، مع تنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، بحسب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري بندر العامري.

ونقلت قناة «الشرق بلومبرغ» السعودية عن العامري قوله إن مصر تعتبر الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية في أفريقيا.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عُقِد في مقر وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم الأحد.

وتفيد أرقام الهيئة العامة للإحصاء السعودية بأن التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار، فيما حلت جنوب أفريقيا في المركز الثاني بـ5.5 مليار دولار، والمغرب في المرتبة الثالثة بـ4.4 مليار دولار.

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منتدى استثماري سعودي - مصري قريبًا

وقال وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، خلال كلمته في مؤتمر عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة الأحد، إن المملكة اتفقت مع مصر على عقد منتدى سعودي - مصري لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بالاستثمارات الخاصة إلى نحو 600 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 - 2024 بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة المستهدفة، بحسب تصريحات لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في سبتمبر الماضي.