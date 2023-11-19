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السعودية تعلن اكتشافات غاز جديدة في المنطقة الشرقية والربع الخالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 05:01 مساء
السعودية تعلن اكتشافات غاز جديدة في المنطقة الشرقية والربع الخالي
موقع للغاز والنفط تابع لشركة «أرامكو» السعودية. (الإنترنت)
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أعلنت السعودية اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية وفي الربع الخالي، بمعدل تدفق يصل إلى 34 مليون قدم مكعب يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إن شركة «أرامكو» السعودية اكتشفت حقل الحيران للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن حنيفة في بئر «الحيران 1» بمعدل 30 مليون قدم مكعب في اليوم، حسبما نقلت عنه وكالة «رويترز».

 الاكتشافات الجديدة تنتج 1600 برميل مكثفات
وأضاف الوزير السعودي أن الإنتاج وصل إلى 1600 برميل من المكثفات، مشيرا إلى تدفق الغاز من مكمن «العرب – ج »في الحقل نفسه بمعدل 3.1 مليون قدم مكعب في اليوم.

واكتشفت «أرامكو» حقل «المحاكيك» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر المحاكيك – 2 بمعدل 0.85 مليون قدم مكعب في اليوم.

وفي 7 نوفمبر، أعلنت «أرامكو»  تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جرّاء انخفاض أسعار الخام والكميات المباعة.

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