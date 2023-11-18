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طوكيو تعلن إجراء حوار مع الصين بشأن حظر واردات الأسماك اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 01:46 مساء
طوكيو تعلن إجراء حوار مع الصين بشأن حظر واردات الأسماك اليابانية
صورة مؤرخة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو الأميركية على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، 17 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة، إن الصين وافقت على إجراء محادثات على مستوى الخبراء بشأن الحظر الذي فرضته بكين على ثمار البحر اليابانية، بعد تصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر.

والتقى كيشيدا، الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى منذ عام على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي عقدت في سان فرانسيسكو. وقال كيشيدا إنه طالب بكين برفع هذا الحظر فورا، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد رئيس الوزراء الياباني أنهما اتفقا على إيجاد حل من خلال التشاور والحوار على أساس موقف بنّاء، موضحا خلال مؤتمر صحفي: «في الأيام المقبلة، ستجري مناقشات على أساس علمي على مستوى الخبراء».

سلامة المأكولات البحرية اليابانية
وعلّقت الصين كل وارداتها من الأسماك وثمار البحر من اليابان في أغسطس الماضي، ردا على بدء الأخيرة تصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبية من المياه المعالجة من فوكوشيما في المحيط الهادئ، بعد 12 عاما من اجتياح تسونامي مفاعلات المنشأة في واحدة من أسوأ الحوادث النووية في العالم.

وتؤكّد اليابان أن المياه التي تصرف آمنة، وهو موقف تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة.

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ودعا كيشيدا الصين إلى إصدار حكم موضوعي بشأن سلامة المأكولات البحرية اليابانية، التي تعد قطاعا صناعيا رئيسيا في البلاد.

وأضاف: «بصراحة، لا يمكننا في هذه المرحلة توقع موعد رفع القيود على استيراد هذه المنتجات».

وأشار إلى أن «الحكومة ستضغط على الحكومة الصينية، وستتخذ إجراءات من أجل دعم الصيادين اليابانيين».

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