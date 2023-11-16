ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط توقعات بإنهاء الفدرالي سياسة التشديد النقدي

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط توقعات بأن الاحتياطي الفدرالي قد وصل إلى نهاية دورته الحالية للتشديد النقدي.

وجاءت التوقعات المتعلقة بمعدل الفائدة بعد صدور بيانات التضخم وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع عن أكتوبر، والتي أظهرت تباطؤا، كما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويجري اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

وفي سياق منفصل، أقر مجلس النواب والشيوخ الأميركي قانون التمويل الحكومي الجزئي المؤقت، وذلك لتجنب الإغلاق الذي كان مقرراً منتصف ليل غدٍ الجمعة.

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وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة 1965.6 دولار للأونصة.

وقال كبير المحللين لدى «سيتي إندكس»، مات سيمبسون، إن «التقلبات في أسعار الذهب هدأت بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأميركي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره».

وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.