  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط توقعات بإنهاء الفدرالي سياسة التشديد النقدي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 11:35 صباحا
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط توقعات بإنهاء الفدرالي سياسة التشديد النقدي
سبائك ذهبية. (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط توقعات بأن الاحتياطي الفدرالي قد وصل إلى نهاية دورته الحالية للتشديد النقدي.

وجاءت التوقعات المتعلقة بمعدل الفائدة بعد صدور بيانات التضخم وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع عن أكتوبر، والتي أظهرت تباطؤا، كما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويجري اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

وفي سياق منفصل، أقر مجلس النواب والشيوخ الأميركي قانون التمويل الحكومي الجزئي المؤقت، وذلك لتجنب الإغلاق الذي كان مقرراً منتصف ليل غدٍ الجمعة.

الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي
بريطانيا: روسيا تستخدم الذهب للالتفاف على العقوبات

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة 1965.6 دولار للأونصة.

وقال كبير المحللين لدى «سيتي إندكس»، مات سيمبسون، إن «التقلبات في أسعار الذهب هدأت بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأميركي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره».

وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة مختلفة

بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة ...
إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون

إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026

الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026
«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن

«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون

«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون
«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟

«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟
كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن

كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن
منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء

منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء
مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع

مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع كبير في معدل التضخم في بريطانيا يخفف أزمة تكاليف المعيشة والضغط على سوناك
تراجع كبير في معدل التضخم في بريطانيا يخفف أزمة تكاليف المعيشة ...
الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا
الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا
أسعار النفط تتراجع مع زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة
أسعار النفط تتراجع مع زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط توقعات بإنهاء الفدرالي سياسة التشديد النقدي
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط توقعات بإنهاء الفدرالي سياسة التشديد...
«فيتش» تؤكد تصنيف «صندوق الاستثمارات العامة» عند «إيه +»
«فيتش» تؤكد تصنيف «صندوق الاستثمارات العامة» عند «إيه +»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية...
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي ......
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»...
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بحق «علي إكسبرس» في قضية منتجات مزورة وأدوية زائفة
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بحق «علي إكسبرس» في قضية منتجات......
ارتفاع أسعار النفط مع تأكيد العراق التزامه بمستويات إنتاج «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط مع تأكيد العراق التزامه بمستويات إنتاج ......
المزيد
«الكونغرس» يمدد الموازنة الحكومية ويتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية
«الكونغرس» يمدد الموازنة الحكومية ويتجنب إغلاق مؤسسات ......
الاقتصاد الروسي يسجل نموا رغم العقوبات
الاقتصاد الروسي يسجل نموا رغم العقوبات...
طيران الإمارات تعلن طلب شراء 15 طائرة «إيرباص» «إيه 350-900»
طيران الإمارات تعلن طلب شراء 15 طائرة «إيرباص» «إيه 350-900»...
«فيتش» تؤكد تصنيف «صندوق الاستثمارات العامة» عند «إيه +»
«فيتش» تؤكد تصنيف «صندوق الاستثمارات العامة» عند «إيه +»...
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط توقعات بإنهاء الفدرالي سياسة التشديد النقدي
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط توقعات بإنهاء الفدرالي سياسة ......
المزيد