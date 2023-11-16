أسعار النفط تتراجع مع زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، وذلك بعد زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة، ووسط استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على الطاقة من الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 72 سنتا إلى 80.46 دولارا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا إلى 75.99 دولارا للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

وقالت محللة الأسواق لدى «سي.إم.سي ماركتس» في أوكلاند تينا تنغ، إن «المخاوف بشأن معدل إنتاج قياسي مرتفع في الولايات المتحدة فرضت ضغوطا جديدة على أسعار النفط، مما زاد من توقعات الطلب المثيرة للقلق بالفعل».

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.