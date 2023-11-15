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الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 08:20 مساء
الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، في 16 يونيو 2022 (أ ف ب)
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اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر على استيراد الألماس وغازات النفط المسيلة من روسيا، في حزمة عقوبات جديدة على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» الأربعاء.

وتشمل العقوبات إجراءات تستهدف منع روسيا من الالتفاف على السقف المحدد لأسعار النفط. ويتعيّن على بلدان الاتحاد الأوروبي الموافقة على الحزمة بالإجماع.

- الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة على روسيا

وسبق أن فرضت دول الاتحاد 11 حزمة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، منذ شنّ الكرملين غزوه الشامل على أوكرانيا في فبراير 2022.

وجاء الحظر على الألماس الروسي بعدما تخلت بلجيكا، أحد مراكز التجارة الرئيسية، عن معارضتها ذلك. ويأتي السعي لفرض عقوبات جديدة في وقت فيه يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في وضع خطة طويلة الأمد تضمن تمويل الأسلحة لأوكرانيا.

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