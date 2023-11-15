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شركات الدفاع الأوروبية تبحث عن فرص جديدة في السوق الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 11:51 صباحا
شركات الدفاع الأوروبية تبحث عن فرص جديدة في السوق الأفريقية
عمال داخل مصنع للطائرات العسكرية في التشيك. (رويترز)
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تجري شركات الدفاع الأوروبية الرئيسية مباحثات بشأن صفقات جديدة لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية والخدمات المتعلقة إلى الدول الأفريقية، فيما تبحث عن أسواق بديلة للسوق الروسية، مع استمرار الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا.

وقال رئيس ومدير مجموعة التجارة الصناعية رابطة صناعة الدفاع والأمن في جمهورية التشيك جيري هاينك لـ«رويترز»: «أفضل الأسواق الجديدة هي الأسواق الأفريقية لأنها لا تزال تستخدم معدات تعود إلى الحقبة السوفيتية لكنها تريد الآن إضافة التكنولوجيا الغربية إليها».

وتجري شركة صناعة الطائرات التشيكية « Aero Vodochody» مباحثات لبيع طائرات التدريب والهجوم الخفيف « L-39NG» لمشترين جدد من أفريقيا بالإضافة إلى توفير ترقيات للإصدارات الأقدم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات فيليب كولسترونك: «نرى اهتماما متزايدا من مشترين محتملين جدد في أفريقيا، يرغبون في التخلي عن العتاد العسكري الروسي أو الصيني، ويرغبون في تسليح قواتهم المسلحة بأسلحة غربية».

وسبق وقدمت الدول الأعضاء في حلف «وارسو»، مثل جمهورية التشيك، إمدادات ثابتة من الأسلحة إلى الدول الأفريقية خلال الحقبة الشيوعية، وبالتالي فهي في وضع جيد يسمح لها بصيانة هذه الأنظمة أو تحديثها.

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أسلحة أوروبية إلى دول جنوب الصحراء
وفي العام 2022، صدّرت التشيك أسلحة وذخائر وطائرات وغيرها من العتاد العسكري بقيمة 32 مليون يورو إلى عشر دول تقع في منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا، كانت تعتمد في السابق على الأسلحة روسية الصنع.

وتحدثت «رويترز» إلى نحو ست شركات دفاع تشيكية وبولندية ومسؤولين حكوميين وصفوا الجهود المتجددة للحصول على حصة أكبر من سوق الأسلحة الأفريقية في الوقت الذي يصرف فيه الصراع الأوكراني انتباه روسيا.

وقالوا إنه «في حين رفضت الشركات في معظمها تحديد التفاصيل أو الدول التي كانت تستهدفها لأسباب تنافسية، فإن الصفقات التي تجرى مناقشتها تشمل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات والخدمات العسكرية».

وفي هذا الإطار، زار وفد تجاري تشيكي دول كينيا وإثيوبيا وغانا وساحل العاج بداية هذا الشهر، بهدف تعزيز الفرص المتاحة في مجال صناعة الدفاع.

وقال مستشار الأمن القومي التشيكي توماس بوجار الذي شارك في الزيارة، إن الصفقات الدفاعية التي كانت قيد المناقشة نتيجة للرحلة تبلغ قيمتها مليارات الكرونات وتضمنت محادثات مع إثيوبيا حول تحديث طائراتها وتحديث التكنولوجيا السوفيتية.

وتظهر بيانات معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم أن روسيا تغلبت على الصين باعتبارها أكبر مصدر للأسلحة لدول جنوب الصحراء، مع ارتفاع حصتها السوقية بنسبة 26% خلال السنوات الخمس الماضية.

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