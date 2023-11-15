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مجلس النواب الأميركي يقر تمديد الموازنة لتجنب إغلاق مؤسسات فدرالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 08:23 صباحا
مجلس النواب الأميركي يقر تمديد الموازنة لتجنب إغلاق مؤسسات فدرالية
مبنى «كابيتول» في واشنطن. (أرشيفية: ا ف ب)
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أقر مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء تمديد موازنة الحكومة الفدرالية، في خطوة تقلص إلى حد كبير خطر إغلاق عديد المؤسسات الفدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر.

وتشل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين عمل «كونغرس»، ولم يقر لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديمقراطيين ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين مشاريع موازنات الإدارات الفدرالية للعام 2024، حسب وكالة «فرانس برس».

انقسامات حول الموازنة
وبلغت الانقسامات في كونغرس حداً جعل من المستحيل على المشرعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم، وبدلاً من ذلك، على الولايات المتحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.

والثلاثاء، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى يناير العام 2024، إلا أن الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير الموقت.

وبعد مجلس النواب، يتعين المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن يُقر بسلاسة أكبر، ما يمنح المشرعين بضعة أسابيع لإجراء مناقشات أوسع نطاقاً بشأن التمويل الحكومي للعام بأكمله.

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