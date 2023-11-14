مؤشرات إيجابية تعزز احتمالية ثبات أسعار الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تباطأ التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات حكومية نُشرت الثلاثاء، وهي أنباء مرحب بها بالنسبة لصانعي السياسات الساعين للسيطرة على ارتفاع الأسعار من دون الإضرار بالاقتصاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسًا للتضخم بنسبة 3.2% في الأشهر الـ12 الماضية حتى أكتوبر، مقارنة مع 3.7% في الشهر السابق، وفق ما أفادت وزارة العمل. وبقي التضخم الشهري على حاله في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر، مع تراجع شهري ملحوظ في أسعار الطاقة.

وجاءت الأرقام السنوية والشهرية أقل من متوسط التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلع موقع «ماركت ووتش» آراءهم. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان «رأينا اليوم المزيد من التقدم في خفض التضخم مع المحافظة على سوق عمل تعد من الأقوى في التاريخ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ارتفاع أسواق الأسهم الأميركية

وارتفعت أسواق الأسهم الأميركية بشكل كبير على وقع الأنباء عن تباطؤ التضخم وهو أمر يخفف إمكان رفع معدلات الفائدة مجددًا الشهر المقبل.

وقالت خبيرة الاقتصاد كاثي بوستيانتيتش لـ«فرانس برس»: «أعتقد أن الأمر مشجّع للغاية.. تساعد هذه القراءة في تخفيف بعض الضغط على صانعي السياسات لرفع المعدلات أكثر».

ورغم أن تراجع التضخم يعد نبأً جيدًا بالنسبة للمستهلكين؛ فإن معدل التضخم الحالي وفق قياسات عدد من المؤشرات ما زال عالقًا عند أكثر من هدف الاحتياطي الفدرالي المتمثل بـ2%.

معدل الفائدة الأميركي عند أعلى مستوى منذ 22 عامًا

وأبقى الاحتياطي الفدرالي أخيرًا معدل الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى منذ 22 عامًا في اجتماعه الثاني على التوالي، ما دفع بعض المحللين والمستثمرين لتوقع أنه فرغ من تشديد السياسة النقدية.

لكنَّ عددًا من صانعي السياسات، بينهم رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أشاروا مذاك إلى استعدادهم لرفع المعدلات مجددًا إذا لزم الأمر لدفع زيادات الأسعار لتكون عند الهدف.

وتعزز البيانات الأخيرة احتمالات إبقاء الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة على حالها في اجتماعه الثالث على التوالي المرتقب في ديسمبر المقبل.