«الدولية للطاقة»: الصين تغذي الطلب العالمي على النفط

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام مع تسجيل الطلب الصيني على الوقود الأحفوري مستوى قياسيًا وعدم تأثير العدوان الإسرائيلي على غزة على تدفق الإمدادات.

وأفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا بأنها تتوقع وصول الطلب العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 2024، رغم أنه سينمو بوتيرة أبطأ بكثير. وذكرت في تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط بأن «الطلب العالمي على النفط يواصل تجاوز التوقعات»، بحسب «فرانس برس».

وأكدت أن الطلب من الصين التي تعد أكبر مستورد للخام وثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغ مستوى قياسيًا جديدًا عند 17.1 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. ويتوقع حاليًا أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 102 مليون برميل يوميا العام 2023، بحسب الوكالة.

1.8 مليون برميل يوميًا

وستُسهم الصين على الأرجح في 1.8 مليون برميل يوميًا من الزيادة البالغة 2.4 مليون برميل يوميًا في الطلب العالمي. ويتوقع بأن يسجّل الطلب نموًا بـ940 ألف برميل يوميًا في 2024. وقالت الوكالة «رغم النمو الأقل بحوالي الثلثين عن زيادة هذا العام، سيرتفع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى سنوي قياسي» يبلغ 102.9 مليون برميل يوميًا في 2024.

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أثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ الشهر الماضي المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وهو أمر من شأنه أن يعطّل إمدادات النفط.