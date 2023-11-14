  • Alwasat News
Atwasat

«الدولية للطاقة»: الصين تغذي الطلب العالمي على النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 05:44 مساء
«الدولية للطاقة»: الصين تغذي الطلب العالمي على النفط
صورة وزعتها أرامكو لمنصات نفط في الظهران. (أ ف ب)
alwasat radio

توقعت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام مع تسجيل الطلب الصيني على الوقود الأحفوري مستوى قياسيًا وعدم تأثير العدوان الإسرائيلي على غزة على تدفق الإمدادات.

وأفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا بأنها تتوقع وصول الطلب العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 2024، رغم أنه سينمو بوتيرة أبطأ بكثير. وذكرت في تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط بأن «الطلب العالمي على النفط يواصل تجاوز التوقعات»، بحسب «فرانس برس».

وأكدت أن الطلب من الصين التي تعد أكبر مستورد للخام وثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغ مستوى قياسيًا جديدًا عند 17.1 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. ويتوقع حاليًا أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 102 مليون برميل يوميا العام 2023، بحسب الوكالة.

 1.8 مليون برميل يوميًا 
وستُسهم الصين على الأرجح في 1.8 مليون برميل يوميًا من الزيادة البالغة 2.4 مليون برميل يوميًا في الطلب العالمي. ويتوقع بأن يسجّل الطلب نموًا بـ940 ألف برميل يوميًا في 2024. وقالت الوكالة «رغم النمو الأقل بحوالي الثلثين عن زيادة هذا العام، سيرتفع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى سنوي قياسي» يبلغ 102.9 مليون برميل يوميًا في 2024.

-  «أوبك» تتوقع طلبا قويا على النفط في 2023
-  أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن تعطل الإمدادات

أثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ الشهر الماضي المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وهو أمر من شأنه أن يعطّل إمدادات النفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء
على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع ...
على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع ...
يهود أميركيون يعتصمون قرب قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في شيكاغو للمطالبة بوقف العدوان على غزة

يهود أميركيون يعتصمون قرب قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في شيكاغو للمطالبة بوقف ...
النازحون في غزة يواجهون الأمطار بعد الجوع والعطش والقصف الإسرائيلي المتواصل

النازحون في غزة يواجهون الأمطار بعد الجوع والعطش والقصف الإسرائيلي المتواصل
صلاح ونجوم أفريقيا يستهلون رحلة الحلم نحو مونديال 2026

صلاح ونجوم أفريقيا يستهلون رحلة الحلم نحو مونديال 2026
نابولي يتخلص من مدربه رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري

نابولي يتخلص من مدربه رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري
كاريكاتير خيري - جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

كاريكاتير خيري - جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة
تركيا: استهداف الاحتلال المستشفيات والمدارس في غزة انتهاك صريح للقانون الدولي

تركيا: استهداف الاحتلال المستشفيات والمدارس في غزة انتهاك صريح للقانون الدولي
البرلمان الدنماركي يبدأ دراسة مشروع قانون يحظر إحراق المصحف

البرلمان الدنماركي يبدأ دراسة مشروع قانون يحظر إحراق المصحف
الإنتربول تكتشف هوية امرأة بعد 31 عاما من العثور على جثتها

الإنتربول تكتشف هوية امرأة بعد 31 عاما من العثور على جثتها
شاهد عبر «في التسعين».. ميتشو: أراهن على تجديد دماء منتخب ليبيا مع حلم التأهل لكأس العالم

شاهد عبر «في التسعين».. ميتشو: أراهن على تجديد دماء منتخب ليبيا مع حلم التأهل ...
الرياضة الليبية تودع لاعب المدينة والمنتخب الوطني بشير التليسي

الرياضة الليبية تودع لاعب المدينة والمنتخب الوطني بشير التليسي
منتخب ليبيا دون محترفيه يستعد لمواجهة إسواتيني في جنوب أفريقيا بتصفيات كأس العالم

منتخب ليبيا دون محترفيه يستعد لمواجهة إسواتيني في جنوب أفريقيا بتصفيات كأس ...
«رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في «جريمة حرب» إسرائيلية بعد استهداف امرأة وحفيداتها في جنوب لبنان

«رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في «جريمة حرب» إسرائيلية بعد استهداف امرأة وحفيداتها...
باتيلي يعلن نتائج لقائيه مع المنفي والدبيبة.. وتكتم بشأن «المبادرة الأممية» المرتقبة

باتيلي يعلن نتائج لقائيه مع المنفي والدبيبة.. وتكتم بشأن «المبادرة الأممية» ...
الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة

الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة
بلينكن يواجه معارضة متنامية داخل «الخارجية الأميركية» بشأن العدوان على غزة

بلينكن يواجه معارضة متنامية داخل «الخارجية الأميركية» بشأن العدوان على غزة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع «إيرباص» لشراء 355 طائرة
الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع «إيرباص» لشراء 355 طائرة
«أوبك» تتوقع طلبا قويا على النفط في 2023
«أوبك» تتوقع طلبا قويا على النفط في 2023
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن تعطل الإمدادات
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن تعطل الإمدادات
وزراء مال «أبيك» يعربون عن رغبتهم في تحقيق تنمية «مستدامة»
وزراء مال «أبيك» يعربون عن رغبتهم في تحقيق تنمية «مستدامة»
«الدولية للطاقة»: الصين تغذي الطلب العالمي على النفط
«الدولية للطاقة»: الصين تغذي الطلب العالمي على النفط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية...
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي ......
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»...
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما...
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على منصاتهما
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على ......
المزيد
مجلس النواب الأميركي يقر تمديد الموازنة لتجنب إغلاق مؤسسات فدرالية
مجلس النواب الأميركي يقر تمديد الموازنة لتجنب إغلاق مؤسسات ......
توقعات بتحقيق السوق العالمية للسلع الفاخرة رقمًا قياسيًا خلال 2023
توقعات بتحقيق السوق العالمية للسلع الفاخرة رقمًا قياسيًا ......
مؤشرات إيجابية تعزز احتمالية ثبات أسعار الفائدة الأميركية
مؤشرات إيجابية تعزز احتمالية ثبات أسعار الفائدة الأميركية...
«الدولية للطاقة»: الصين تغذي الطلب العالمي على النفط
«الدولية للطاقة»: الصين تغذي الطلب العالمي على النفط...
وزراء مال «أبيك» يعربون عن رغبتهم في تحقيق تنمية «مستدامة»
وزراء مال «أبيك» يعربون عن رغبتهم في تحقيق تنمية «مستدامة»...
المزيد