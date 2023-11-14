أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن تعطل الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على صادرات النفط الروسية.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 30 سنتا بما يعادل 0.36% إلى 82.82 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.36%، إلى 78.54 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

حملة أميركية على صادرات النفط الروسي

وتوقعت «رويترز» تسبب الحملة الأمريكية على صادرات النفط الروسية إلى تعطيل الإمدادات، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر.

وأرسلت وزارة الخزانة الأمريكية إخطارات إلى شركات إدارة السفن تطلب فيها معلومات عن 100 سفينة تشتبه في انتهاكها للعقوبات الغربية على النفط الروسي، وهي أكبر خطوة تتخذها واشنطن منذ فرض سقف للأسعار لتقييد إيرادات النفط لموسكو.