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«شاومي» تحقق أرباحا تتخطى 3 مليارات دولار خلال مهرجان «يوم العزاب»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 13 نوفمبر 2023, 01:22 مساء
«شاومي» تحقق أرباحا تتخطى 3 مليارات دولار خلال مهرجان «يوم العزاب»
مركز بيع هواتف «شاومي» الذكية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أبلغت شركة «شاومي» الصينية لتصنيع الهواتف الذكية أنها حققت أرباحا قياسية تخطت الثلاثة مليارات دولار، خلال مهرجان التسوق المعروف بـ«يوم العزاب» والذي استمر من 23 أكتوبر حتى 11 من نوفمبر.

وأعلنت الشركة، أمس الأحد، أنها باعت منتجات بقيمة 22.4 مليار يوان، ما يعادل 3.11 مليار دولار، خلال المهرجان عبر منصات التسوق مثل «علي بابا» و«تاوباو» وغيرها، كما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وارتفعت أسهم «شاومي» لفترة وجيزة بنسبة 2% في تعاملات هونغ كونغ، في تعاملات اليوم الإثنين. كما سجلت أسهم منصات «علي بابا» و«جي دي.كوم»، المتداولة محليا، ارتفاعا وجيزا.

وزعمت «شاومي» أن أحدث إصداراتها وهو هاتف «شاومي 14» كان من أكثر المنتجات مبيعا خلال أيام المهرجان، كما حلت منتجات الشركة في المرتبة الأولى ضمن أفضل مبيعات الهواتف الذكية بين المتسوقين عبر المنصات الإلكترونية في الصين.

ويتوقع محللون ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية لـ«شاومي» بنسبة 7% خلال العام 2023 إلى 150 مليون وحدة سنويا، وارتفاعها بنسبة 6% خلال العام 2024 إلى 160 مليون وحدة على أساس سنوي.

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أرباح قياسية خلال مهرجان «يوم العزاب» للتسوق
وللعام الثاني على التوالي، رفضت منصتي «علي بابا» و«جي دي.كوم» الشهيرتين للتسوق إعلان إجمالي الأرباح لمهرجان التسوق «يوم العزاب».

لكن منصة «جي دي.كوم» أعلنت أن حجم التداول والمبيعات في مهرجان التسوق سجلت رقما قياسيا، فيما أكدت منصة «علي بابا» أن حجم التجارة والطلبات ومشاركة البضائع سجل نموا كبيرا مقارنة بالعام الماضي.

كما سجلت شركة «لولوليمون» لتجارة التجزئة زيادة في حجم المعاملات بنسبة 260% خلال مهرجان «يوم العزاب» للتسوق مقارنة بالعام 2022.

وخلال السنوات الماضية، تحول مهرجان «يوم العزاب» من مهرجان اليوم الواحد إلى مهرجان يستمر عدة أسابيع، حيث تعرض فيه الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية المختلفة تخفيضات كبيرة على المنتجات.

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