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موانئ دبي تستأنف عملها في أستراليا بعد اختراق إلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 09:46 صباحا
موانئ دبي تستأنف عملها في أستراليا بعد اختراق إلكتروني
سفينة الحاويات «سي ماستر» في محطة بورت بوتاني في سيدني، أستراليا، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (بلومبرغ)
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قالت شركة موانئ دبي العالمية – أستراليا، اليوم الإثنين، إنها استأنفت العمليات في جميع منشآتها بعد حادث اختراق إلكتروني اضطرها إلى تعليق العمليات لمدة ثلاثة أيام.

وعطل الاختراق عمليات الشركة التي تدير نحو 40% من البضائع التي تتدفق من وإلى البلاد، كما أوقف العمليات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبرزبين وفريمانتل في أستراليا الغربية منذ يوم الجمعة، بحسب وكالة «رويترز».

وذكرت الشركة المملوكة لشركة موانئ دبي العالمية التابعة لحكومة دبي في بيان «تم استئناف العمليات في موانئ الشركة في أنحاء أستراليا في التاسعة صباح اليوم (2200 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) في أعقاب اختبارات ناجحة لأنظمة أساسية أثناء الليل».

وتتوقع موانئ دبي العالمية نقل نحو خمسة آلاف حاوية من أربع محطات للحاويات في أستراليا أثناء الليل، على الرغم من أن التحقيق الجاري والتدابير المتخذة لحماية شبكاتها قد تؤدي إلى اضطرابات موقتة في الأيام القليلة المقبلة.

قوانين مقترحة للأمن الإلكتروني
وقالت الشركة «هذا جزء من عملية تحقيق واستئناف العمليات اللوجيستية الطبيعية على هذا النطاق».

- تعليق عمليات موانئ دبي العالمية في أستراليا بسبب حادث اختراق إلكتروني «خطير»

وبعد اكتشاف الاختراق يوم الجمعة، قامت موانئ دبي العالمية، وهي واحدة من عدد قليل من الشركات في قطاع الشحن والتفريغ في أستراليا، بقطع الإنترنت، مما أثر بشكل كبير على حركة الشحن.

وشهدت أستراليا زيادة في الاختراقات الإلكترونية منذ أواخر العام الماضي، ما دفع الحكومة في فبراير الماضي إلى تعديل القواعد وإنشاء وكالة للمساعدة في تنسيق التعامل مع الاختراقات.

ويأتي الاختراق في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليوم الاثنين، بعض تفاصيل قوانين مقترحة للأمن الإلكتروني.

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