أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن الطلب في أميركا والصين

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد ارتفاعها يوم الجمعة مع تجدد المخاوف بشأن تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين مما أثر سلبا على معنويات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يناير 71 سنتا، بما يعادل 0.87%، إلى 80.72 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر إلى 76.49 دولار، بانخفاض 68 سنتا، أو 0.88%، حسب وكالة «رويترز».

وقال رئيس وحدة «إن إس تريدينغ» التابعة لشركة «نيسان» للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا، إن المستثمرين «يركزون بشكل أكبر على الطلب البطيء في الولايات المتحدة والصين، بينما انحسرت إلى حد ما المخاوف بشأن تعطل الإمدادات المحتمل بسبب» تطورات الأحداث في قطاع غزة.