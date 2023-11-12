«إكسون موبيل» تبدأ إنتاج معدن الليثيوم بحلول 2026

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت شركة «إكسون موبيل» النفطية العملاقة إستراتيجيتها المنتظرة منذ فترة طويلة لإنتاج معدن الليثيوم، المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة «رويترز»، السبت، عن مصادر مطلعة أن «إكسون موبيل» ستبدأ في إنتاج معدن الليثيوم بحلول العام 2026 في منشأة التصنيع التابعة لها في ولاية أركنساس الأميركية.

ويأتي توسع «إكسون موبيل» بقطاع السيارات الكهربائية في الوقت الذي تسعى فيه التكنولوجيات الناشئة لتعزيز الإنتاج العالمي من المعدن الخفيف عن طريق ترشيحه من رواسب المياه المالحة، وتزويد صانعي السيارات الكهربائية به من الباحثين عن مصادر جديدة.

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مشروع «إيفر غرين»

وتخطط «إكسون موبيل» الأميركية، التي اخترعت بطارية ليثيوم أيون في سبعينات القرن الماضي قبل أن تتخلى عن تلك التكنولوجيا، للبدء في إنتاج 10 آلاف طن متري سنويا من الليثيوم بالتعاون مع «تيترا تكنولوجي»، وذلك في إطار مشروع أُطلق عليه «إيفر غرين».

ويعادل هذا الإنتاج المبدئي، حسب المصادر، الكمية المطلوبة لإنتاج 100 ألف بطارية من بطاريات السيارات الكهربائية.

وقد أفادت وكالة «رويترز»، بداية العام، بأن «إكسون موبيل» وافقت على تطوير أكثر من 6100 فدان من الأراضي الغنية بالليثيوم في أركنساس بالشراكة مع «تيترا تكنولوجي»، التي تنتج مواد كيميائية لمعالجة المياه وإعادة تدويرها.

وتعمل «إكسون» منذ بداية العام على حفر آبار في ولاية أركنساس الأميركية، لدراسة تكوين «سماكوفر» الضخم، وهو تكوين جيولوجي غني بالليثيوم والبروم، ويمتد من فلوريدا إلى تكساس.