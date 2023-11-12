تعليق عمليات موانئ دبي العالمية في أستراليا بسبب حادث اختراق إلكتروني «خطير»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، إن حادثا «خطيرا ومستمرا» يتعلق بالأمن الإلكتروني أجبر شركة موانئ دبي العالمية - أستراليا المشغلة للموانئ، على تعليق عملياتها في عدة ولايات منذ أمس الأول الجمعة.

وأوضحت الشركة التي تدير نحو نصف البضائع العابرة من وإلى البلاد، أنها تبحث في احتمال حدوث اختراق للبيانات وكذلك تختبر الأنظمة «الضرورية لاستئناف العمليات العادية وحركة الشحن المنتظمة»، بحسب وكالة «رويترز».

وأوقف الاختراق العمليات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبرزبين وفريمانتل في أستراليا الغربية، منذ الجمعة.

«الحادث خطير ومستمر»

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل، في تدوينة على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، «حادث الأمن الإلكتروني في موانئ دبي العالمية خطير ومستمر».

والشركة هي جزء من شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، وتعد واحدة من كبريات شركات الشحن والتفريع في البلاد.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية، إنها تحقق في الحادث لكنها رفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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وفي وقت متأخر من أمس السبت، قال دارين جولدي، منسق الأمن الإلكتروني الوطني، الذي جرى تعيينه هذا العام بعد العديد من عمليات التسلل الإلكتروني الكبيرة إن من المرجح استمرار «تعطل» لعدة أيام و«سيؤثر على حركة البضائع من وإلى البلاد».

ووفقا لموانئ دبي العالمية، توظف الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر من 7000 شخص ولديها موانئ ومحطات في 18 موقعا.