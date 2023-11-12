  • Alwasat News
Atwasat

تعليق عمليات موانئ دبي العالمية في أستراليا بسبب حادث اختراق إلكتروني «خطير»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 09:56 صباحا
تعليق عمليات موانئ دبي العالمية في أستراليا بسبب حادث اختراق إلكتروني «خطير»
تحميل سفينة حاويات في مرفأ بوتاني الرئيسي في سيدني، 4 أغسطس 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، إن حادثا «خطيرا ومستمرا» يتعلق بالأمن الإلكتروني أجبر شركة موانئ دبي العالمية - أستراليا المشغلة للموانئ، على تعليق عملياتها في عدة ولايات منذ أمس الأول الجمعة.

وأوضحت الشركة التي تدير نحو نصف البضائع العابرة من وإلى البلاد، أنها تبحث في احتمال حدوث اختراق للبيانات وكذلك تختبر الأنظمة «الضرورية لاستئناف العمليات العادية وحركة الشحن المنتظمة»، بحسب وكالة «رويترز».

وأوقف الاختراق العمليات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبرزبين وفريمانتل في أستراليا الغربية، منذ الجمعة.

«الحادث خطير ومستمر»
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل، في تدوينة على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، «حادث الأمن الإلكتروني في موانئ دبي العالمية خطير ومستمر».

والشركة هي جزء من شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، وتعد واحدة من كبريات شركات الشحن والتفريع في البلاد.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية، إنها تحقق في الحادث لكنها رفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل.

- موانئ دبي تدير المنطقة الاقتصادية الحرة في نافوي بأوزبكستان وتوقع مذكرة تفاهم مع الأردن

وفي وقت متأخر من أمس السبت، قال دارين جولدي، منسق الأمن الإلكتروني الوطني، الذي جرى تعيينه هذا العام بعد العديد من عمليات التسلل الإلكتروني الكبيرة إن من المرجح استمرار «تعطل» لعدة أيام و«سيؤثر على حركة البضائع من وإلى البلاد».

ووفقا لموانئ دبي العالمية، توظف الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر من 7000 شخص ولديها موانئ ومحطات في 18 موقعا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن الطلب في أميركا والصين
أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن الطلب في أميركا والصين
موانئ دبي تستأنف عملها في أستراليا بعد اختراق إلكتروني
موانئ دبي تستأنف عملها في أستراليا بعد اختراق إلكتروني
الولايات المتحدة وإندونيسيا تناقشان اتفاقا محتملا بشأن معادن السيارات الكهربائية
الولايات المتحدة وإندونيسيا تناقشان اتفاقا محتملا بشأن معادن ...
بعد حرب غزة.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل
بعد حرب غزة.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارا...
«بوينغ» تعلن شراء 45 طائرة مع انطلاق معرض دبي للطيران
«بوينغ» تعلن شراء 45 طائرة مع انطلاق معرض دبي للطيران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية...
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي ......
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»...
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما...
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على منصاتهما
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على ......
المزيد
استئناف الملاحة في أهم موانئ أستراليا بعد هجوم سيبراني
استئناف الملاحة في أهم موانئ أستراليا بعد هجوم سيبراني...
«طيران الإمارات» تعلن طلبية بـ 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ
«طيران الإمارات» تعلن طلبية بـ 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة......
«شاومي» تحقق أرباحا تتخطى 3 مليارات دولار خلال مهرجان «يوم العزاب»
«شاومي» تحقق أرباحا تتخطى 3 مليارات دولار خلال مهرجان «يوم ......
«بوينغ» تعلن شراء 45 طائرة مع انطلاق معرض دبي للطيران
«بوينغ» تعلن شراء 45 طائرة مع انطلاق معرض دبي للطيران...
بعد حرب غزة.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل
بعد حرب غزة.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 90 ......
المزيد