«موديز» تخفض تصنيف توقعاتها للدين الأميركي إلى سلبي

القاهرة - بوابة الوسط

خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الدين الأميركي من مستقرة إلى سلبية، وذلك قبل أسبوع من مفاوضات حاسمة في الكونغرس بشأن الميزانية. وأبقت الوكالة في الوقت الحالي على تصنيف دين الحكومة الأميركية عند إيه إيه إيه (Aaa).

وقالت الوكالة إنه «في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، ودون اتخاذ تدابير فعالة على صعيد السياسات المالية لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرا جدا، مما يضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون». وعبرت وزارة الخزانة الأميركية على الفور عن عدم موافقتها على قرار «موديز»، بحسب «فرانس برس».

وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان إن «الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، وسندات الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة المهيمنة في العالم». وأضاف «أظهرت إدارة (الرئيس جو) بايدن التزامها بالاستدامة المالية، بما في ذلك من خلال خفض العجز بأكثر من تريليون دولار المدرج في اتفاق خفض الديون في يونيو، بالإضافة إلى مقترحات ميزانية الرئيس بايدن التي من شأنها خفض العجز بنحو 2,5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل».

ارتفاع عجز الميزانية الأميركية

وارتفع عجز الميزانية الأميركية، الذي نُشر الشهر الماضي للسنة المالية 2023 المنتهية في 30 سبتمبر، إلى 1.7 تريليون دولار. وبسبب رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة للحد من التضخم، ارتفعت تكلفة ديون الولايات المتحدة بشكل هائل، ودفعت واشنطن 162 مليار دولار إضافية بشكل فوائد في السنة المالية الماضية مقارنة بالسنة 2022.

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و«موديز» هي الوكالة الرئيسية الوحيدة التي أبقت على تصنيفها للديون السيادية الأميركية عند أعلى مستوياته، ما يؤكد على الخطر الاقتصادي المحتمل المحدق بالولايات المتحدة في حال الاخفاق في التوصل لاتفاق لتمويل الحكومة في غضون أسبوع.

ولم يوافق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ولا مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون على مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي، والذي ينتهي منتصف ليل السبت من الأسبوع القادم. وفي غياب التوصل إلى اتفاق بحلول 17 نوفمبر، يدخل أكبر اقتصاد في العالم فيما يُعرف بالإغلاق الحكومي.