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أسعار النفط ترتفع قليلا.. و«برنت» بـ80.4 دولار للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 نوفمبر 2023, 09:06 صباحا
أسعار النفط ترتفع قليلا.. و«برنت» بـ80.4 دولار للبرميل
حقل نفطي في باكستان. (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الجمعة، لكنها تتجه للانخفاض على أساس أسبوعي وذلك مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الحرب في قطاع غزة، مما يسمح للمخاوف بشأن الطلب بفرض نفسها من جديد.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يناير 41 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 80.42 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 76.06 دولار مرتفعة 32 سنتا أو 0.4%، حسب وكالة «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 5.7% هذا الأسبوع بينما تراجع خام «غرب تكساس» الوسيط بنسبة 5.9% منذ الأسبوع الماضي، وتعد الأسابيع الثلاثة من الانخفاضات هي أطول سلسلة خسائر أسبوعية لكلا العقدين منذ انخفاض لمدة أربعة أسابيع من منتصف أبريل إلى أوائل مايو الماضي.

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