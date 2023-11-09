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السعودية توقع اتفاقات في مجال الطاقة مع عدد من الدول الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 02:37 مساء
السعودية توقع اتفاقات في مجال الطاقة مع عدد من الدول الأفريقية
وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي السعودي - الأفريقي. (شبكة سي إن بي سي)
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وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عددا من اتفاقات التعاون في مجال الطاقة مع عدد من الدول الأفريقية، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي.

وقال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته أمام المؤتمر، إن «محادثات تغير المناخ مهمة لكن ينبغي ألا تسحق عظام من هم أقل قوة»، حسب شبكة «سي إن بي سي».

وجاءت أبرز الاتفاقات التي وقعتها المملكة السعودية مع السنغال في مجال الطاقة. كما وقعت المملكة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة مع إثيوبيا، واتفاقية أخرى مع التشاد.

ووقعت السعودية ورواندا مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات برامج الاستدامة المرتبطة بالنفط.

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وفي سياق منفصل، صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيقوم ببعض الاستثمارات التي «ستغير قواعد اللعبة في أفريقيا».

فيما أعلن وزير المالية أن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بقيمة 533 مليون دولار مع دول أفريقية.

وفي وقت سابق من أكتوبر الماضي، صرح وزير الطاقة بأن المملكة تستثمر ليس لإنشاء أصول عالقة، مؤكدا أنها لم تكن لتستثمر في رفع طاقتها الإنتاجية لو كانت تعتقد أنه لن يكون هناك طلب ‏على الإنتاج الإضافي.‏

وتستثمر السعودية بكثافة في زيادة طاقتها ‏الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول ‏العام 2027.‏

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