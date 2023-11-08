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عطل كبير في خدمات شركة اتصالات كبرى بأستراليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 08:08 صباحا
عطل كبير في خدمات شركة اتصالات كبرى بأستراليا
هاتف محمول. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصاب عطل كبير خدمات شركة اتّصالات كبرى في أستراليا، ما أدّى إلى تعطّل خطوط الهاتف النقّال وأنظمة الدفع الإلكتروني وتأثّر ملايين العملاء.

وتحدّثت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند عن قلق كبير يسود البلاد وسط جهود تبذلها شركة «أوبتوس»، ثاني أكبر مزوّد لخدمات الهاتف المحمول والأرضي والإنترنت في أستراليا، لإصلاح شبكتها، حسب وكالة «فرانس برس».

مشكلة في المستشفيات بسبب العطل
وتعذّر على عشرات المستشفيات تلقّي الاتصالات الهاتفية، كما أفادت تقارير بأن بعضاً من الخطوط الهاتفية الأرضية التابعة لشبكة «أوبتوس» غير قادرة على الاتّصال بخدمات الطوارئ.

وقالت «أوبتوس» التي يتخطى عدد عملائها في أستراليا العشرة ملايين، إنها على علم بمشكلة تؤثّر على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

وجاء في بيان لمتحدّث باسم الشركة «تعمل فرقنا على استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن»، متقدّما بـ«الاعتذار» إلى العملاء.

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