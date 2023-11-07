«أرامكو» السعودية تعلن انخفاض أرباحها 23% في الربع الثالث من 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جرّاء انخفاض أسعار الخام والكميات المباعة.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية «تداول»، إنّ «صافي الدخل بلغ 122,19 مليار ريال (32,58 مليار دولار) للربع الثالث من 2023، مقارنة بـ159,12 مليار ريال (42,43 مليار دولار) للربع نفسه من 2022»، مشيرة إلى أنّ ذلك «الانخفاض يعكس بشكل رئيس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المباعة»، وفق «فرانس برس».