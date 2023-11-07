  • Alwasat News
Atwasat

البنك الدولي: التعافي الاقتصادي في تونس يتباطأ رغم انتعاش السياحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 08:11 صباحا
البنك الدولي: التعافي الاقتصادي في تونس يتباطأ رغم انتعاش السياحة
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال مؤتمر صحفي في مراكش، 11 أكتوبر 2023. (ا ف ب)
alwasat radio

أظهر تقرير للبنك الدولي تباطؤ الاقتصاد التونسي في النصف الأول من العام على الرغم من انتعاش قطاع السياحة الذي يُعتبر مساهما أساسيا في نمو هذا البلد.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من العام 1.2% بمعدل سنوي، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في العام 2022 ورُبع ما كان عليه في العام 2021، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر أمس الإثنين.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة من أبرزها «الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية».

وتشهد تونس منذ مطلع العام جفافا أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، القطاع المهم في اقتصاد البلاد، وتراجع إنتاج الكهرباء بسبب جفاف السدود.

انتعاش السياحة في تونس
ولفت التقرير إلى أن السياحة في تونس سجلت بالمقابل انتعاشا ملحوظا إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47% حتى نهاية أغسطس العام 2023، «لتساهم بذلك إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8% في نمو إجمالي الناتج المحلي».

كما ساعد انتعاش قطاع السياحة في تخفيف عجز الحساب الجاري من طريق جلب عملات أجنبية إلى بلد هو في أمس الحاجة إليها الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي

وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال ...
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا

العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان

«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان
تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد

تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني

الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بحق «علي إكسبرس» في قضية منتجات مزورة وأدوية زائفة
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بحق «علي إكسبرس» في قضية منتجات ...
شي: الصين وأستراليا يمكن أن تصبحا شريكتين تتبادلان الثقة
شي: الصين وأستراليا يمكن أن تصبحا شريكتين تتبادلان الثقة
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
«ستاندرد آند بورز»: الحرب على غزة ستؤثر على السياحة في لبنان ومصر والأردن
«ستاندرد آند بورز»: الحرب على غزة ستؤثر على السياحة في لبنان ومصر...
حملة مقاطعة المنتجات الغربية تجتاح الدول العربية.. «هل قتلتَ اليوم فلسطينيًا؟»
حملة مقاطعة المنتجات الغربية تجتاح الدول العربية.. «هل قتلتَ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي ......
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية...
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما...
«موديز» تدرس تخفيض التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل»
«موديز» تدرس تخفيض التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل»...
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق ......
المزيد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5,4%
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5,4%...
«أرامكو» السعودية تعلن انخفاض أرباحها 23% في الربع الثالث من 2023
«أرامكو» السعودية تعلن انخفاض أرباحها 23% في الربع الثالث من......
البنك الدولي: التعافي الاقتصادي في تونس يتباطأ رغم انتعاش السياحة
البنك الدولي: التعافي الاقتصادي في تونس يتباطأ رغم انتعاش ......
حملة مقاطعة المنتجات الغربية تجتاح الدول العربية.. «هل قتلتَ اليوم فلسطينيًا؟»
حملة مقاطعة المنتجات الغربية تجتاح الدول العربية.. «هل قتلتَ......
«ستاندرد آند بورز»: الحرب على غزة ستؤثر على السياحة في لبنان ومصر والأردن
«ستاندرد آند بورز»: الحرب على غزة ستؤثر على السياحة في لبنان......
المزيد