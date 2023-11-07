البنك الدولي: التعافي الاقتصادي في تونس يتباطأ رغم انتعاش السياحة

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تقرير للبنك الدولي تباطؤ الاقتصاد التونسي في النصف الأول من العام على الرغم من انتعاش قطاع السياحة الذي يُعتبر مساهما أساسيا في نمو هذا البلد.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من العام 1.2% بمعدل سنوي، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في العام 2022 ورُبع ما كان عليه في العام 2021، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر أمس الإثنين.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة من أبرزها «الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية».

وتشهد تونس منذ مطلع العام جفافا أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، القطاع المهم في اقتصاد البلاد، وتراجع إنتاج الكهرباء بسبب جفاف السدود.

انتعاش السياحة في تونس

ولفت التقرير إلى أن السياحة في تونس سجلت بالمقابل انتعاشا ملحوظا إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47% حتى نهاية أغسطس العام 2023، «لتساهم بذلك إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8% في نمو إجمالي الناتج المحلي».

كما ساعد انتعاش قطاع السياحة في تخفيف عجز الحساب الجاري من طريق جلب عملات أجنبية إلى بلد هو في أمس الحاجة إليها الآن.