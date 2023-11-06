«ستاندرد آند بورز»: الحرب على غزة ستؤثر على السياحة في لبنان ومصر والأردن

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية اليوم الإثنين أن يتأثر قطاع السياحة في لبنان ومصر والأردن جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق موقع «إنفستنج» الاقتصادي لرصد أسواق المال والسلع.
وذكرت الوكالة أن لبنان هي الدولة الأكثر تأثرًا بالقطاع بين الدول الثلاث، متوقعة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تصل إلى 10% في حال تراجع إيرادات القطاع السياحي بين 10 و30%. وأشار التقرير إلى أن تراجع العائد السياحي في مصر سيؤثر عليها بشكل سلبي نظرًا لحجم الديون الخارجية الكبيرة المستحقة في الفترة المقبلة.
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
وقال وزير السياحة اللبناني وليد نصار لشبكة «سي إن إن بيزنس» في هذا الشأن، إن بلاده التي تعاني بالفعل من أزمة عميقة تعتمد على السياحة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الآن تواجه المزيد من التدهور الاقتصادي.
تراجع متوقع لإيرادات السياحة في مصر
وتقدر «ستاندرد آند بورز غلوبال» تراجع إيرادات السياحة في مصر بنسبة تتراوح بين 10 و30%، مما قد يكلف البلاد بين 4 و11% من احتياطيات النقد الأجنبي في حال تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف. وأوضح التقرير أن مصر قد تتكبد خسائر تتراوح بين 1.2 مليار دولار و8.4 مليار دولار إذا تراجعت إيرادات السياحة بنسبة تتراوح بين 10 و70%.
أما بالنسبة للأردن فقد توقعت الوكالة أن تتكبد المملكة خسائر تتراوح بين 0.6 مليار دولار و4 مليارات دولار إذا تراجع الدخل السياحي بنسبة تتراوح بين 10 و70%. وأشار التقرير إلى أن القطاع السياحي يمثل نسبة تتراوح بين 12 و26% من إيرادات المعاملات الجارية للدول الثلاث، حيث يعتبر مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية ومحركًا للتوظيف.
تعليقات