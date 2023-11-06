«ستاندرد آند بورز»: الحرب على غزة ستؤثر على السياحة في لبنان ومصر والأردن

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية اليوم الإثنين أن يتأثر قطاع السياحة في لبنان ومصر والأردن جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق موقع «إنفستنج» الاقتصادي لرصد أسواق المال والسلع.



وذكرت الوكالة أن لبنان هي الدولة الأكثر تأثرًا بالقطاع بين الدول الثلاث، متوقعة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تصل إلى 10% في حال تراجع إيرادات القطاع السياحي بين 10 و30%. وأشار التقرير إلى أن تراجع العائد السياحي في مصر سيؤثر عليها بشكل سلبي نظرًا لحجم الديون الخارجية الكبيرة المستحقة في الفترة المقبلة.

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وقال وزير السياحة اللبناني وليد نصار لشبكة «سي إن إن بيزنس» في هذا الشأن، إن بلاده التي تعاني بالفعل من أزمة عميقة تعتمد على السياحة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الآن تواجه المزيد من التدهور الاقتصادي.