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«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 04:18 مساء
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
فلسطينيون في أحد الشوارع أثناء تصاعد الدخان في أعقاب الضربات الإسرائيلية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، 26 أكتوبر 2023. (رويترز)
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قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن قطاع غزة فقد أكثر من 60% من الوظائف منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، ما فاقم سوء الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع المحاصر.

وأضافت المنظمة، في أول تقييم لتأثير العدوان الإسرائيلي المتواصل، أن الخسائر تصل إجمالا إلى 182 ألف وظيفة في القطاع الفلسطيني، بحسب «رويترز».

الأزمة سيظل تأثيرها لسنوات
وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات، «تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة المأساوية الحالية على سوق العمل الفلسطينية كشف نتائج مثيرة للقلق بشدة ولن يزيدها استمرار الصراع إلا سوءا».

 - ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاوزون 10 آلاف «شهيد»

وأضافت أن الأزمة سيظل تأثيرها على الوظائف والشركات «لسنوات كثيرة قادمة».

وحتى قبل الحرب وتشديد الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، كان نحو نصف سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر.

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