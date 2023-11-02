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أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 08:33 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الخميس لينهي تراجع استمر ثلاثة أيام، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 89 سنتا، بما يعادل 1.1%، إلى 85.52 دولار للبرميل، في حين تقدمت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 91 سنتا، أي 1.1% أيضا، إلى 81.35 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ويأتي ارتفاع النفط جنبا إلى جنب مع المكاسب عبر الأصول المالية بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25٪ و5.50٪ في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء.

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