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الكرملين يؤكد أن الشركات الغربية لن تغادر روسيا «مجانا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 04:38 مساء
الكرملين يؤكد أن الشركات الغربية لن تغادر روسيا «مجانا»
حي الأعمال الدولي في موسكو، 26 يونيو 2023 (أ ف ب)
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أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن تغادر «مجانا»، وسيتعين عليها الامتثال إلى قواعد موسكو الصارمة.

وغادرت مئات الشركات الغربية روسيا خلال الأشهر العشرين الماضية منذ أطلقت موسكو هجومها على أوكرانيا، وحصلت العديد منها على تخفيضات كبيرة، لشطب أصولها كاملة، وفق وكالة «فرانس برس».

وشددت الحكومة الروسية القيود على الشركات الأجنبية التي تحاول بيع فروعها في روسيا، وفرضت حدا أقصى ومهلا نهائية على التعاملات المالية، وفق ما ذكرت جريدة «فاينانشال تايمز»، الثلاثاء، نقلا عن أشخاص كانوا طرفا في اتفاقيات أبرمت أخيرا.

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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء: «روسيا تبقى دولة منفتحة على الاستثمار الأجنبي، ومستعدة لخلق ظروف مريحة للشركات الأجنبية العاملة هنا»، مضيفا: «لكن مع أخذ الحرب الجزئية التي يخوضها الغرب الجماعي مع روسيا في الحسبان، بما في ذلك الحرب الاقتصادية، ينطبق نظام خاص على تلك الشركات الغربية التي تغادر بضغط من حكوماتها».

الرد على العقوبات الغربية
وفرضت موسكو سلسلة ضوابط مرتبطة برأس المال، ردا على العقوبات الغربية، تقول إنها ضرورية لتعزيز سيادتها الاقتصادية.

وبات يتعيّن على لجنة حكومية روسية خاصة الموافقة على جميع الاتفاقيات الكبيرة التي تشمل شركات من بلدان تصنّفها على أنها «غير صديقة»، في إشارة إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

كما ينبغي أن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا على أي اتفاقيات في قطاعي الطاقة والمال الحساسين، ويتوجب على الشركات المغادِرة بيع أصولها بتخفيض إلزامي 50%، ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15% من القيمة السوقية للشركة.

وتابع بيسكوف: «بالتأكيد لا يمكن أن تكون هناك أي مغادرة مجانية في الوقت الحالي».

سقف غير رسمي للإيرادات 400 مليون دولار
وأفاد موظف في مصرف استثماري «فاينانشال تايمز» بأن موسكو حدّت بيع العملات الأجنبية من قِبل الشركات المغادرة لروسيا بعشرين مليون دولار يوميا، وفرضت مهلة نهائية مدتها سبعة أيام على الاتفاقيات، مما يعني فعليا أنها وضعت سقفا للإيرادات عند 140 مليون دولار. وأشار موظف آخر إلى سقف غير رسمي، يبلغ 400 مليون دولار، يمكن نقلها إلى الخارج.

ولم يتسن لـ«فرانس برس» التحقق من صحة تلك التقارير.

ولم يعلّق بيسكوف على التفاصيل الواردة في التقارير الإعلامية، إلا أنه نفى أن يكون هدف القيود دعم الروبل الروسي، الذي يتذبذب سعره بشكل كبير.

واستفادت موسكو على ما يبدو من مغادرة الشركات الغربية منذ فبراير 2022، إذ حصل رجال أعمال على ارتباط بالكرملين على أصول مربحة بموجب صفقات بأسعار منخفضة.

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