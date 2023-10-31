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تباطؤ التضخم في فرنسا بأكتوبر سجل 4% بمعدل سنوي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 04:04 مساء
تباطؤ التضخم في فرنسا بأكتوبر سجل 4% بمعدل سنوي
تباطؤ التضخم في فرنسا (أرشيفية: الإنترنت)
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شهد التضخم في فرنسا تباطؤًا ملحوظًا بأكتوبر سجل 4% بمعدل سنوي بعد تسجيله 4.9% في سبتمبر، وفقًا للبيانات الموقتة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير وفق وكالة «فرانس برس»: «بدأنا نخرج من أزمة التضخم».

ويعود تراجع التضخم بحسب معهد الإحصاء إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل المنتجات الصناعية بمعدل سنوي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ9.7% في سبتمبر، وكذلك سجل الارتفاع بأسعار المنتجات الطازجة نسبة 0.8% في مقابل 4.5%، في حين ارتفعت المواد الغذائية الاخرى بنسبة 9% في مقابل 10.6%.

ووصلت أسعار الطاقة لارتفاع نسبته 5.2% على أساس سنوي في مقابل 11.9% في سبتمبر بمعدل سنوي، بينما سجلت أسعار المنتجات الصناعية ارتفاعًا بنسبة 2.3% بعدما كانت 2.8%، في المقابل، يبدو أن أسعار الخدمات ارتفعت بشكل طفيف (3.2% في مقابل 2.9%).

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وبمعدل شهري ستسجل أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا بنسبة 0.1% في أكتوبر بعد تسجيل نسبة -0.5% في سبتمبر، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الارتفاع إلى أسعار الخدمات وخصوصًا أسعار النقل.

وبرغم ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بمعدل شهري ولكنه أقل عما سجله الشهر الماضي.

وينتظر أن تشهد أسعار الطاقة والمواد الغذائية تراجعًا.

وقال لومير لصحفيين «لا يمكن تحقيق نمو قوي إذا لم نتخلص نهائيًا من التضخم: نحن بصدد الخروج من أزمة التضخم، إنه نجاح للسياسة الاقتصادية للحكومة التي جنبت الأسر الفرنسية، وهي الوحيدة بين كل البلدان الأوروبية، معدلات تضخم تفوق نسبة 10% لعدة أشهر».

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء أيضا ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1% في فرنسا في الربع الثالث تماشيًا مع التوقعات، كما قام بمراجعة توقعات الربع الثاني مع تسجيل ارتفاع طفيف وصل إلى (+0.6%).

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