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أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 08:31 صباحا
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادت
منظر جوي يُظهر زوارق قطر تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمقاطعة تشجيانغ الصينية، 18 يوليو 2022. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، إذ أدت المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط إلى ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر ديسمبر، 36 سنتا أو 0.41% إلى 87.81 دولار للبرميل، وزاد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي  34 سنتا أو 0.41% مسجلا 82.65 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

أسعار النفط تتراجع بشكل حاد
وانخفضت أسعار النفط أكثر من 3% أمس الإثنين مع تزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) غدا الأربعاء، على الرغم من تصعيد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما أثارت بيانات الأنشطة الصناعية وغير التصنيعية في الصين، التي جاءت أضعف من المتوقع، المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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