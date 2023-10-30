البنك الدولي: استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يؤدي لصدمة بأسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أحدثت الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية وهي مرشحة للارتفاع حال استمرار الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتصاعد النزاع واتساع رقعته في الشرق الأوسط، وفق تحذير جاء في تقرير للبنك الدولي الإثنين.

وارتفع سعر النفط بالفعل بنسبة 6% منذ اندلاع الحرب، فيما تضغط الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق، إذ أحدثت أكبر صدمة على أسواق السلع الأساسية منذ السبعينات، بحسب كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي إندرميت غيل، الذى أفاد في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «كان لذلك تداعيات تتسبب باضطرابات في الاقتصاد العالمي ما زالت قائمة حتى اليوم».

وأشار غيل إلى أنه «يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ إذا تصاعد النزاع، فسيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة لأول مرة منذ عقود، ما بين الحرب في أوكرانيا والنزاع الدائر في الشرق الأوسط».

وذكر البنك الدولي بأن رفع الأسعار المحتمل سيعتمد على ما سيحدث لأسعار النفط العالمية والصادرات.

وفي إطار سيناريو يعد متفائلًا، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 و13%، أي ما بين 93 دولارًا و102 دولار للبرميل، ووفق سيناريو وسطي، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 121 دولارًا، بينما سيبلغ النفط وفق أسوأ سيناريو ما بين 140 و157 دولارًا، ليتجاوز أسعارًا غير مسبوقة منذ العام 2008.