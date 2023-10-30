  • Alwasat News
Atwasat

البنك الدولي: استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يؤدي لصدمة بأسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 04:43 مساء
البنك الدولي: استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يؤدي لصدمة بأسعار النفط
زهور خارج مقر البنك الدولي في واشنطن 12 أبريل 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أحدثت الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية وهي مرشحة للارتفاع حال استمرار الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتصاعد النزاع واتساع رقعته في الشرق الأوسط، وفق تحذير جاء في تقرير للبنك الدولي الإثنين.

وارتفع سعر النفط بالفعل بنسبة 6% منذ اندلاع الحرب، فيما تضغط الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق، إذ أحدثت أكبر صدمة على أسواق السلع الأساسية منذ السبعينات، بحسب كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي إندرميت غيل، الذى أفاد في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «كان لذلك تداعيات تتسبب باضطرابات في الاقتصاد العالمي ما زالت قائمة حتى اليوم».

-رئيس البنك الدولي: الحرب بين حماس و«إسرائيل» تهدد بأضرار اقتصادية خطيرة
-اجتماعات «النقد» لم تسفر عن تحركات ملموسة لأفريقيا

وأشار غيل إلى أنه «يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ إذا تصاعد النزاع، فسيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة لأول مرة منذ عقود، ما بين الحرب في أوكرانيا والنزاع الدائر في الشرق الأوسط».

وذكر البنك الدولي بأن رفع الأسعار المحتمل سيعتمد على ما سيحدث لأسعار النفط العالمية والصادرات.

وفي إطار سيناريو يعد متفائلًا، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 و13%، أي ما بين 93 دولارًا و102 دولار للبرميل، ووفق سيناريو وسطي، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 121 دولارًا، بينما سيبلغ النفط وفق أسوأ سيناريو ما بين 140 و157 دولارًا، ليتجاوز أسعارًا غير مسبوقة منذ العام 2008.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المقاومة تجبر دبابات إسرائيلية على التراجع بعد توغل في شارع صلاح الدين بقطاع غزة

المقاومة تجبر دبابات إسرائيلية على التراجع بعد توغل في شارع صلاح الدين بقطاع غزة
الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده

الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده
حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء والخميس

حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء...
مدعي «المحكمة الجنائية» يزور معبر رفح ويطالب بإزالة العوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة

مدعي «المحكمة الجنائية» يزور معبر رفح ويطالب بإزالة العوائق أمام وصول إمدادات ...
نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»

نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»
بالأرقام.. آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدد الشهداء والجرحى منذ 7 أكتوبر

بالأرقام.. آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدد الشهداء والجرحى منذ 7 أكتوبر
نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي
آلاف الباكستانيين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

آلاف الباكستانيين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية تنديدا باستمرار العدوان ...
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم

منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم
الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة

تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»

إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها ...
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزراء تجارة مجموعة السبع يسعون لمواجهة «الإكراه الاقتصادي»
وزراء تجارة مجموعة السبع يسعون لمواجهة «الإكراه الاقتصادي»
الاتحاد الأوروبي يناقش تداعيات حرب غزة على إمدادات وقود الديزل
الاتحاد الأوروبي يناقش تداعيات حرب غزة على إمدادات وقود الديزل
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي
أستراليا ترفض مقترحات أوروبا بشأن اتفاق التجارة الحرة
أستراليا ترفض مقترحات أوروبا بشأن اتفاق التجارة الحرة
تراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الثالث من 2023
تراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الثالث من 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام ......
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة...
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على ......
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها بالولايات المتحدة
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها ......
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار ......
المزيد
فشل مفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا
فشل مفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ......
البنك الدولي: استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يؤدي لصدمة بأسعار النفط
البنك الدولي: استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يؤدي ......
«ميتا» تطرح اشتراكات مدفوعة على «فيسبوك» و«إنستغرام» في أوروبا
«ميتا» تطرح اشتراكات مدفوعة على «فيسبوك» و«إنستغرام» في ......
تراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الثالث من 2023
تراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الثالث من 2023...
أستراليا ترفض مقترحات أوروبا بشأن اتفاق التجارة الحرة
أستراليا ترفض مقترحات أوروبا بشأن اتفاق التجارة الحرة...
المزيد