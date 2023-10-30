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أستراليا ترفض مقترحات أوروبا بشأن اتفاق التجارة الحرة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 30 أكتوبر 2023, 10:13 صباحا
أستراليا ترفض مقترحات أوروبا بشأن اتفاق التجارة الحرة
وزير التجارة الأسترالي دون فاريل. (الإنترنت)
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أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، رفضها المقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التجارة الحرة، ومن غير المرجح الوصول إلى اتفاق مماثل في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وصرح وزير التجارة الأسترالي دون فاريل بعد اجتماع مع نظيره الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في مدينة أوساكا اليابانية، نهاية الأسبوع، بأنه لم يجر إحراز أي تقدم في المباحثات مع الاتحاد الأوروبي، وقال: «جئت إلى أوساكا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة».

وأضاف: «للأسف لم نتمكن من إحراز تقدم. ستستمر المفاوضات، وآمل أن نوقع في يوم من الأيام على اتفاق يفيد أستراليا وأصدقاءنا الأوروبيين».

الانتخابات الأوروبية تعطل الاتفاق مع أستراليا
من جهته، قال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات إن الاتحاد الأوروبي، وهو إحدى أكبر الأسواق في العالم، لم يقم إلا بتعديل طفيف على الاقتراح المطروح على الطاولة قبل ثلاثة أشهر.

وأضاف: «لم نتمكن من رؤية الاتحاد الأوروبي يزيد عرضه لأشياء مثل لحوم البقر والأغنام ومنتجات الألبان والسكر، وهو ما يكفي لنعتقد أن هذه الصفقة كانت في المصلحة الوطنية لأستراليا».

وتابع أن «الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتمكن الحكومة الأسترالية وقيادة الاتحاد الأوروبي من التفاوض على اتفاق بسبب الانتخابات المقبلة في الاتحاد الأوروبي».

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وواصل: «الاتحاد الأوروبي سيدخل العام المقبل دورته الانتخابية. دائما ما يكون من الصعب على الدول والمناطق التفاوض على هذا النوع من الاتفاقيات التجارية عشية الانتخابات».

معارضة أسترالية لاتفاق التجارة مع أوروبا
من جانبها، أعربت المجموعة الزراعية الصناعية الأكبر في أستراليا عن شكرها للحكومة في سيدني بعد رفض توقيع اتفاق التجارة الحرة مع بروكسل، مؤكدة أن هذا الاتفاق لم يكن ليسمح بدخول ما يكفي من المنتجات الأسترالية إلى الأسواق الأوروبية.

ويجري الطرفان مباحثات في هذا الشأن منذ العام 2018، مع رغبة أستراليا في تعزيز الصادرات الزراعية من خلال رفع الرسوم الأوروبية وزيادة الحصص، على أن تحصل أوروبا على وصول أكبر إلى صناعة المعادن الحيوية في أستراليا.

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