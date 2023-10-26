«فورد» ونقابة عمال أميركية تتوصلان لاتفاق موقت بعد إضراب استمر 41 يوما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نقابة عمالية أميركية ليل الأربعاء توصلها إلى «اتفاق موقت» مع مجموعة فورد لصناعة السيارات بعد إضراب استمر 41 يوما، وطال أيضا شركتي «جنرال موتورز» و«ستيلانتيس».

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الترحيب بـ«الاتفاق التاريخي»، قائلا «أشيد باتحاد عمال السيارات وفورد على توصلهما الليلة، بعد مفاوضات شاقة جرت بحسن نية، إلى اتفاق موقت تاريخي»، وفق وكالة «فرانس برس».

زيادة 25% في أساس الراتب

وينص الاتفاق على زيادة بنسبة 25% في أساس الراتب، ولا يزال يتعين التصديق على الاتفاق في تصويت سيجري الأسابيع المقبلة، حسب النقابة العمالية، وأكدت «فورد» التوصل إلى هذا الاتفاق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فورد»، جيم فارلي، في بيان «نركز على إعادة تشغيل مصنع كنتاكي بيك أب ومصنع التجميع في ميشيغان ومصنع التجميع في شيكاغو، وإعادة 20 ألف موظف إلى العمل».