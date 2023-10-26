  • Alwasat News
Atwasat

«فورد» ونقابة عمال أميركية تتوصلان لاتفاق موقت بعد إضراب استمر 41 يوما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 07:25 صباحا
«فورد» ونقابة عمال أميركية تتوصلان لاتفاق موقت بعد إضراب استمر 41 يوما
مشاركون في إضراب نقابة «عمّال السيارات المتّحدين» في ديترويت، 15 سبتمبر 2023. (ا ف ب)
alwasat radio

أعلنت نقابة عمالية أميركية ليل الأربعاء توصلها إلى «اتفاق موقت» مع مجموعة فورد لصناعة السيارات بعد إضراب استمر 41 يوما، وطال أيضا شركتي «جنرال موتورز» و«ستيلانتيس».

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الترحيب بـ«الاتفاق التاريخي»، قائلا «أشيد باتحاد عمال السيارات وفورد على توصلهما الليلة، بعد مفاوضات شاقة جرت بحسن نية، إلى اتفاق موقت تاريخي»، وفق وكالة «فرانس برس».

زيادة 25% في أساس الراتب
وينص الاتفاق على زيادة بنسبة 25% في أساس الراتب، ولا يزال يتعين التصديق على الاتفاق في تصويت سيجري الأسابيع المقبلة، حسب النقابة العمالية، وأكدت «فورد» التوصل إلى هذا الاتفاق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فورد»، جيم فارلي، في بيان «نركز على إعادة تشغيل مصنع كنتاكي بيك أب ومصنع التجميع في ميشيغان ومصنع التجميع في شيكاغو، وإعادة 20 ألف موظف إلى العمل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما
«فورد» ونقابة عمال أميركية تتوصلان لاتفاق موقت بعد إضراب استمر 41 يوما
«فورد» ونقابة عمال أميركية تتوصلان لاتفاق موقت بعد إضراب استمر 41...
«لوفتهانزا» الألمانية تطلق شركة فرعية جديدة في يوليو المقبل
«لوفتهانزا» الألمانية تطلق شركة فرعية جديدة في يوليو المقبل
«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار
«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار
تركيا ترفع معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي للحد من التضخم
تركيا ترفع معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي للحد من التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام ......
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة...
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على ......
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها بالولايات المتحدة
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها ......
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار ......
المزيد
ارتفاع أرباح «أمازون» وتحسّن مرتقب في أعمالها السحابية
ارتفاع أرباح «أمازون» وتحسّن مرتقب في أعمالها السحابية...
«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام
«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر ......
روسيا.. زيادة الإنفاق العسكري بـ68% في ميزانية 2024
روسيا.. زيادة الإنفاق العسكري بـ68% في ميزانية 2024...
تركيا ترفع معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي للحد من التضخم
تركيا ترفع معدل الفائدة للشهر الخامس على التوالي للحد من ......
«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار
«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار...
المزيد