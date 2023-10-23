من بينها دولة عربية.. ما هي الدول الأفريقية الأعلى استدانة من الصين؟

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دراسة بحثية حديثة صادرة عن البنك الدولي بشأن «الاستدانة في القارة الأفريقية»، عن قائمة الدول الأفريقية التسع الأعلى استدانة من الصين، وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي القروض الصينية لدول القارة السمراء قد تضاعف لنحو خمسة أضعاف في الفترة من 2000 حتى عام 2020 إلى 696 مليار دولار.

ووضعت الدراسة التي نقلها موقع «إنفستنج» لرصد أسواق المال والسلع أنغولا على رأس قائمة الدول الأفريقية الأعلى استدانة من الصين، وقالت إن ديون أنغولا للصين بلغت ما إجماليه نحو 42.916 مليار دولار حتى مارس 2023. فيما جاءت إثيوبيا في الترتيب الثاني أفريقيًا بفارق كبير؛ حيث بلغت إجماليات استدانتها من الصين نحو 13.728 مليار دولار.

تأثير تصاعد الأزمة في أوكرانيا

كما أوضحت الدراسة أن تصاعد الأزمة في أوكرانيا أثر على قدرة البلدان الأفريقية على سداد مديونياتها، وتسببت في مشكلات مالية هيكلية في 22 دولة أفريقية هي الأقل دخلًا على الإطلاق في جنوب الصحراء الكبرى، لا سيما الدول المستدينة من الصين، وأكدت أن أفريقيا كانت وجهة فعلية لنسبة 12% من عمليات الإقراض الدولي الصينية للقطاعين الخاص والعام.

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وبحسب الدراسة جاءت زامبيا في المركز الثالث بالنسبة للدول الأعلى استدانة من الصين بإجمالي 13.848 مليار دولار، تليها كينيا في الترتيب الرابع بإجمالي مديونية للصين تقدر بنحو 9.175 مليار دولار. فيما بلغ إجمالي ديون نيجيريا من الصين والتي حلت في الترتيب الخامس ما قيمته 6.732 مليار دولار، تليها الكاميرون في المركز السادس بإجمالي ديون تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6.702 مليار دولار مستحقة السداد للصين.

الدولة العربية الوحيدة

أما الدولة العربية الوحيدة التي جاءت في القائمة فكانت السودان؛ حيث حلت في الترتيب السابع لأعلى الدول المستدينة من الصين بإجمالي 6.169 مليار دولار. وفي المركز الثامن جاءت الكونغو بديون بلغت 5.308 مليار دولار.

وفي الترتيب التاسع جاءت غانا بإجمالي مديونية للصين تبلغ نحو 5.308 مليار دولار، ثم كوت ديفوار في الترتيب العاشر أفريقيًا للدول الأعلى استدانة من الصين بإجمالي 3.722 مليار دولار.

وقبل أيام حذر تقرير حديث صادر عن «إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية»، من أخطار استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى إمكان تعرض نحو 23 دولة أفريقية للإفلاس مع تفاقم أزمة الديون السيادية.