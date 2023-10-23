لمدة 27 عاما.. قطر توقع اتفاقا مع «إيني» الإيطالية لتوريد الغاز المسال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة قطر للطاقة الإثنين، توقيع اتفاق مدته 27 عاما مع «إيني» الإيطالية، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا، هو الثالث من نوعه مع دولة أوروبية هذا الشهر.

وأفادت الشركة المملوكة للدولة في بيان «وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وشركة إيني الإيطالية، اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا»، وذلك «اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27عاما»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسبق للشركة أن وقعت اتفاقين مماثلين، مع توتال إنرجي الفرنسية وشل الهولندية.