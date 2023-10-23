  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تتراجع مع ازدياد الجهود الدبلوماسية لاحتواء الوضع في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 07:33 صباحا
أسعار النفط تتراجع مع ازدياد الجهود الدبلوماسية لاحتواء الوضع في غزة
حقل نفطي في باكستان. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم الإثنين مع تزايد الجهود الدبلوماسية خلال مطلع الأسبوع لاحتواء الأوضاع الجارية في قطاع غزة الذي يتعرض إلى قصف إسرائيلي دموي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 79 سنتا إلى 91.37 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 91 سنتا إلى 87.17 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود أكثر من 1% الأسبوع الماضي لثاني قفزة أسبوعية على التوالي بسبب المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات، في ظل تطور الأحداث في غزة، والمخاوف من تحولها إلى مواجهة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.

وصول المساعدات إلى غزة
بدأت قوافل المساعدات تصل إلى غزة قادمة من مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي اجتمع فيه الزعماء العرب ووزراء الخارجية في القاهرة لحضور قمة لم تتمكن من الخروج ببيان مشترك.

وقالت مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط فاندانا هاري: «هناك بعض الارتياح في سوق النفط من إرجاء إسرائيل التوغل البري المزمع في شمال غزة للتفاوض على إطلاق الرهائن، وهو ما يفتح نافذة للدبلوماسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز
الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن «طريق الخطأ»

الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة ...
اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية
الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة

الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الصيني يريد «تعزيز الثقة» مع سريلانكا بعد اتفاق على الدين
الرئيس الصيني يريد «تعزيز الثقة» مع سريلانكا بعد اتفاق على الدين
الصين تقيد صادرات الغرافيت في تصعيد جديد للمنافسة مع واشنطن
الصين تقيد صادرات الغرافيت في تصعيد جديد للمنافسة مع واشنطن
«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف مصر الائتماني
«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف مصر الائتماني
بايدن يستضيف أول قمة اقتصادية لمجموعة دول الأميركتين في نوفمبر
بايدن يستضيف أول قمة اقتصادية لمجموعة دول الأميركتين في نوفمبر
خبراء: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزيد الضغوط على إمدادات النفط
خبراء: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزيد الضغوط على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام ......
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة...
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها بالولايات المتحدة
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها ......
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على ......
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار ......
المزيد
لمدة 27 عاما.. قطر توقع اتفاقا مع «إيني» الإيطالية لتوريد الغاز المسال
لمدة 27 عاما.. قطر توقع اتفاقا مع «إيني» الإيطالية لتوريد ......
أسعار النفط تتراجع مع ازدياد الجهود الدبلوماسية لاحتواء الوضع في غزة
أسعار النفط تتراجع مع ازدياد الجهود الدبلوماسية لاحتواء ......
تنزانيا تمنح موانئ دبي العالمية امتياز تشغيل جزء من ميناء دار السلام
تنزانيا تمنح موانئ دبي العالمية امتياز تشغيل جزء من ميناء ......
خبراء: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزيد الضغوط على إمدادات النفط
خبراء: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزيد الضغوط ......
بايدن يستضيف أول قمة اقتصادية لمجموعة دول الأميركتين في نوفمبر
بايدن يستضيف أول قمة اقتصادية لمجموعة دول الأميركتين في ......
المزيد