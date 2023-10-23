أسعار النفط تتراجع مع ازدياد الجهود الدبلوماسية لاحتواء الوضع في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم الإثنين مع تزايد الجهود الدبلوماسية خلال مطلع الأسبوع لاحتواء الأوضاع الجارية في قطاع غزة الذي يتعرض إلى قصف إسرائيلي دموي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 79 سنتا إلى 91.37 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 91 سنتا إلى 87.17 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود أكثر من 1% الأسبوع الماضي لثاني قفزة أسبوعية على التوالي بسبب المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات، في ظل تطور الأحداث في غزة، والمخاوف من تحولها إلى مواجهة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.

وصول المساعدات إلى غزة

بدأت قوافل المساعدات تصل إلى غزة قادمة من مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي اجتمع فيه الزعماء العرب ووزراء الخارجية في القاهرة لحضور قمة لم تتمكن من الخروج ببيان مشترك.

وقالت مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط فاندانا هاري: «هناك بعض الارتياح في سوق النفط من إرجاء إسرائيل التوغل البري المزمع في شمال غزة للتفاوض على إطلاق الرهائن، وهو ما يفتح نافذة للدبلوماسية».