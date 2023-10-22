خبراء: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزيد الضغوط على إمدادات النفط

القاهرة - بوابة الوسط

يرى عدد من الخبراء أن تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على إمدادات النفط والغاز العالمية، التي تعطّلت في الأساس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار الذهب الأسود بشكل طفيف نسبياً كنتيجة للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الحالي، وارتفع خام برنت بنحو 10%، ونظيره الأميركي نحو 9 %، منذ اندلاع الحرب، فيما تبلغ الأسعار اليوم نحو 90 دولاراً للبرميل، وهي لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية، بحسب «يورو نيوز».

ويقول المحلل في بنك يونيكريديت إدواردو كامبانيلا، إنّ «إسرائيل ليست منتِجاً للنفط، ولا توجد بنية تحتية دولية كبرى للنفط بالقرب من قطاع غزة».

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ومع ذلك، يبقى المستثمرون في حالة ترقّب، «لإدراكهم المخاطر الكامنة في الشرق الأوسط بالنسبة للإمدادات العالمية»، حسبما يؤكّد ستيفن إينيس المحلّل في «إس بي آي آي إم».

ويتمثّل أحد المخاطر الرئيسية بالنسبة لسوق الطاقة في التدخّل المباشر لإيران، الداعمة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس والتي تعدّ عدواً لدوداً للاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت إيران العضو في مجموعة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) تضرّر إنتاجها وصادراتها بسبب سنوات من العقوبات الدولية. لكن خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، زاد إنتاجها ويُشتبها في قيامها بتهريب النفط إلى السوق.

ويقول هيلج اندريه مارتينسن المحلّل في «دي إن بي» لوكالة «فرانس برس»، إنّ تدفّق الذهب الأسود أثبت أنّه حاسم في احتواء الأسعار في سياق ارتفاع الطلب ونقص العرض، معتبراً أن هذا هو السبب وراء «غضّ الطرف من قبل إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن».

من جهته، يشير إدواردو كامبانيلا إلى أنه حتّى لو بقيت طهران بعيدة عن النزاع، فإنّ «الغرب قد يقرّر تشديد العقوبات عليها أو ببساطة تطبيق العقوبات الحالية بشكل أكثر فعالية».

ويمكن أن تردّ طهران عن طريق إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ منطقة عبور النفط الأكثر أهمية في العالم، حيث يبلغ التدفّق اليومي للنفط من خلاله أكثر من 17 مليون برميل، وفقاً لشركة سيب للأبحاث، أو 30% من إجمالي النفط الذي يجرى نقله بحراً.

وقال كامبانيلا إنّ المملكة العربية السعودية والإمارات فقط لديهما خطوط أنابيب لشحن النفط الخام خارج الخليج، من دون المرور عبر مضيق هرمز.

سيناريو أسوأ.. ليس مستحيلاً

ويتمثّل السيناريو الأسوأ، الذي يعدّ غير محتمل ولكنّه ليس مستحيلاً وفقاً للمحلّلين، في أنّه في حالة تشديد العقوبات، فإنّ إيران ستنتقم بمهاجمة منشآت النفط السعودية، أحد المنتجين والمصدّرين الرئيسيين في العالم، حسبما أشار كامبانيلا.

وفي سبتمبر، استهدفت هجمات البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية وكانت كافية لخفض إنتاج البلاد إلى النصف مؤقتاً ليقفز سعر خام برنت بنسبة 20% تقريباً في يوم واحد، وقد أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من طهران مسؤوليّتهم عن هذه الهجمات.

ويشير الخبراء إلى الصدمات النفطية السابقة، الأولى قبل خمسين عاماً في أعقاب الحظر الذي فرضته منظمة أوبك على حلفاء تل أبيب في خضم حرب 1973، ثم الصدمة الثانية في العام 1979، في أعقاب الثورة الإيرانية، فقد قفزت أسعار النفط الخام في غضون بضعة أشهر، ممّا أدى إلى إضعاف الاقتصادات المتقدمة.

تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال

وفيما يتعلق بالغاز، تبدو العواقب أسرع. ففي منتصف أكتوبر الماضي ارتفع سعر الغاز عبر منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي تي إف)، وهي المؤشر الأوروبي للغاز الطبيعي، بمقدار الثلث مقارنة بما كان عليه قبل 7 أكتوبر الحالي.

وبالنسبة لستيفن إينيس، فإنّ الحرب «تهدّد بشكل خطير سوق الغاز الطبيعي الإقليمي ويمكن أن يكون لها تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال».

بدوره، يقول جيوفاني ستونوفو من «يو بي إس»، إنّه «على الرغم من أنّ المخزونات الأوروبية ممتلئة تقريباً، إلّا أنّها ليست كافية لتجاوز فصل الشتاء إذا توقفت جميع الواردات».

وفي هذه الأثناء، أوقفت شركة شيفرون الأميركية العملاقة أنشطتها في منصة تمار قبالة الساحل الإسرائيلي، بناء على تعليمات من سلطات البلاد.

ويمثل هذا الحقل «حوالى 1,5% من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال في العالم»، وفقاً لإينيس، كما يزوّد السوق الداخلية بشكل أساسي، ثمّ مصر والأردن.

وستكون العواقب أكثر إثارة للقلق في حال إغلاق حقل ليفياثان أكبر حقل للغاز في كيان الاحتلال الإسرائيلي، حسبما يقول المحلّلون الذين يشيرون إلى ارتفاع الأسعار في بداية الحرب في أوكرانيا، إلى 345 يورو لكلّ ميغاوات/ساعة، وهو رقم قياسي.