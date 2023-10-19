شركات بناء تركية تتفوق على المشاريع الصينية في كينشاسا

القاهرة - بوابة الوسط

أثار بناء شركة تركية لمجمع مالي كبير في قلب عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية دهشة سكان كينشاسا المعتادين على المشاريع الصينية الكبرى أكثر من هؤلاء البناة الجدد في القارة الأفريقية.

وقال بائع جوال اضطر إلى نقل بضاعته منذ أكثر من عام بسبب تغير محيط موقع البناء ضاحكًا «تغير الوضع فجأة». وأضاف أحد رجال الأمن بشيء من الإعجاب «إنهم يعملون ليلًا ونهارًا حتى أسرع من الصينيين».

وقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في فبراير 2022 بزيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت واحدة من رحلاته الكثيرة إلى أفريقيا، وبقيادته استثمرت أنقرة الكثير في القارة خلال العقدين الماضيين لتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية أيضًا، فقد قامت شركات تركية مثلًا ببناء مسجد في غانا وملاعب في رواندا أو السنغال، ومطارات في عدد من البلدان، وفي كينشاسا أبرم اتفاقيات تعاون تتعلق بالأمن والدفاع وبناء البنى التحتية، بما في ذلك «المركز المالي» الذي بدأت أشغال تشييده بسرعة في منطقة امتياز تقع بالقرب من المدرسة التركية في حي غومبي التجاري، وفي هذا المكان الواقع بين قصر العدل ووزارة الخارجية كان هناك ساحة كبيرة تسمى ميدان الاستقلال مزينة بما يشبه منصة إسمنتية باهتة تحملها سلالم لا تؤدي إلى أي نصب، ويسير الزوار هناك أحيانًا بين صفوف النباتات في أكياس صغيرة اشتراها سكان الفيلات ذات الحدائق المبنية في المنطقة في عهد المستوطنين البلجيكيين، ثم ظهرت الباحات وأكواخ البناء وارتفعت بسرعة ستة أبراج خرسانية غطتها تدريجيًا ألواح زجاجية. وسيضم اثنان منها يبلغ ارتفاع كل منها نحو عشرين طابقًا وزارتي المالية والميزانية، كما سيضم المجمع الذي يتألف من تسعة مبان مركزًا للمؤتمرات ومكاتب وفندقًا كبيرًا.

استثمارات بستين مليون دولار

وتتولى شركة «ميلفيست» التابعة لشركة «ميلر» التركية القابضة تنفيذ المشروع بشكل رئيسي، وقال رئيس مجلس إدارتها تورهان ميلدون الذي عقد مؤتمرًا صحفيًا بشأن الموقع في منتصف سبتمبر إن هذا المشروع وظف نحو ثلاثة آلاف شخص - 1800 كونغولي و1200 تركي- وبلغت كلفة الأشغال 290 مليون دولار غطتها الشركة التي تستثمر أيضًا ستين مليون دولار في فندق ستديره لمدة 49 عامًا.

ومن المقرر افتتاح المركز المالي في الثاني من ديسمبر، أي قبل الانتخابات المقررة في 20 من الشهر نفسه وترشح فيها الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي لولاية ثانية.

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ويبدو موقع بناء السفارة الصينية الجديدة القريب بسقالاته التي يغطيها التراب شبه متوقف، بينما لم يعد للعمال الصينيين جاذبية التجديد لدى الكونغوليين.

وهؤلاء الصينيون الموجودون في البلاد منذ عهد موبوتو سيسي سيكو (1965-1997) وبنوا «قصر الشعب» مقر البرلمان و«ستاد الشهداء» الملعب الكبير الذي يتسع لثمانين ألف شخص، وفي عهد جوزف كابيلا (2001-2019) وبموجب شروط عقد ضخم «لمناجم مقابل بنى تحتية» أعادوا بناء وتوسيع جادات رئيسية بينها جادة 30 يونيو التي تشبه طريقًا سريعًا داخل المدينة، يواصل العمال الصينيون البناء وخاصة في مشروع مجمع ثقافي ضخم يكاد ينتهي في عهد فيليكس، لكن في مواجهتهم تتقدم تركيا. فبالإضافة إلى المركز المالي تعمل شركة «ميلفيست» على تجديد وتوسيع مطار كينشاسا المشروع الذي مُنح في البداية لشركة صينية لكنه لم يكتمل.

ومن المخطط أيضًا بناء تلفريك في منطقة مزدحمة محاطة بالتلال في كينشاسا. وقد أبرمت «ميلفيست» عقدًا مع شركة «بوما» الفرنسية المتخصصة في النقل بالكابلات.

ويثير هذا المشروع الذي لا يزال في مراحله الإدارية اهتمام سكان كينشاسا المدينة التي تعمها فوضى ويبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة بينما تنقصها المياه والكهرباء في بعض أحيائها.