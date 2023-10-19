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روسيا تتقدم على السعودية في تصدير النفط إلى الصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 02:50 مساء
روسيا تتقدم على السعودية في تصدير النفط إلى الصين
محطة طاقة لشركة غازبروم الروسية في موسكو بتاريخ 12يناير 2023. (أ ف ب)
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بمستوى التعاون غير المسبوق بين بلاده والصين في مجال الطاقة، في وقت تسعى موسكو لتعزيز شراكاتها في آسيا للتعويض عن خسارة قسم كبير من سوقها الأوروبية.

وكتب بوتين في رسالة موجهة إلى المشاركين في منتدى روسي صيني للطاقة نظم في بكين، ونشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، أن «علاقات الشراكة العالمية والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين بلغت مستوى غير مسبوق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب أرقام أعلنها إيغور سيتشين رئيس مجموعة «روسنفت» النفطية الروسية العملاقة خلال المنتدى، فإن الطاقة تمثل «أكثر من 75% من الصادرات الروسية إلى الصين» مضيفا إنه «خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، أصبحت روسيا المزود الأول للصين بالنفط، متقدمة على السعودية، وأكثر من 75 مليون طن من النفط الروسي سلمت حتى الآن إلى الصين هذه السنة، ما يزيد بـ25% عن العام الماضي».

صادرات الغاز الروسي إلى الصين تصل لمستوى تاريخي
وفي ظل العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها ولا سيما على نفطها الذي حددت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعره، تحاول روسيا إعادة توجيه صادراتها إلى آسيا، ولو اضطرت إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات، وباتت الصين اليوم شريكة روسيا الرئيسية في مجال الطاقة بعدما أغلق الأوروبيون بوجهها سوق الغاز بصورة شبه كاملة في ظل العقوبات وبعد عمليات التخريب التي طالت خطي أنابيب الغاز «نورد ستريم» 1 و2.

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وتعاني روسيا فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي، من ارتفاع التكاليف وازدياد المهل لبناء بنى تحتية من أجل تطوير شراكات جديدة.

وعلى الرغم من كل ذلك، أكد سيتشين أن «صادرات الغاز الروسي إلى الصين ستسجل هذه السنة مستوى قياسيا تاريخيا جديدا، مع تزويد أكثر من ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز» بفضل تطوير خط أنابيب «طاقة سيبيريا».

ويصل الغاز الروسي إلى بكين حاليا من خلال خط الأنابيب هذا الذي يمر عبر منطقة سيبيريا، وتأمل موسكو أن توقع اتفاقية قبل نهاية السنة لبناء خط أنابيب عملاق ثان بين البلدين هو «طاقة سيبيريا 2» الذي سيمر عبر منغوليا، ومن المتوقع بحلول 2030 أن يسمح «طاقة سيبريا 2» لروسيا بزيادة صادراتها للصين إلى حوالى مئة مليار متر مكعب من الغاز في السنة.

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