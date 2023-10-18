«فوكسكون» و«نفيديا» تعتزمان إنشاء مصانع للذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية العملاقة وشركة «نفيديا» الأميركية الرائدة في المعالِجات الإلكترونية الأربعاء عزمهما على التعاون لإنشاء «مصانع للذكاء الصناعي»، وهي مراكز ذات قدرة فائقة تهدف إلى تعزيز تطوّر هذه التكنولوجيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «فوكسكون» يونغ ليو خلال عرض المشروع إلى جانب نظيره من شركة «نفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه «معاً، سنساعد الصناعة بأكملها على دخول عصر الذكاء الصناعي بشكل أسرع كثيرا»، موضحا أن الهدف هو إنشاء فئة جديدة من مراكز معالجة البيانات تخدم مجموعة واسعة من التطبيقات، مشيرا إلى أن «فوكسكون» تملك الخبرة والقدرة على بناء مصانع للذكاء الصناعي في العالم كله، حسب وكالة «فرانس برس».

تطوير خدمات الذكاء الصناعي القائمة على اللغة

وستخصص هذه «المصانع» بصورة أساسية لتطوير خدمات الذكاء الصناعي التوليدي القائمة على اللغة، بالإضافة إلى منصات للمركبات الكهربائية العاملة بالذكاء الصناعي، على ما أوضحت شركة «نفيديا».

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وسيتمكن الزبائن عملياً من استخدام هذه المراكز لتدريب المعدات الصناعية أو المركبات الذاتية القيادة، وفقاً للشركتين.

ويأتي هذا الإعلان الذي صدر خلال منتدى «فوكسكون» هذا العام بعنوان «يوم هون هاي للتكنولوجيا»، في وقت أعربت واشنطن الثلاثاء عن رغبتها في فرض مزيد القيود على صادرات التقنيات المتقدمة إلى الصين، لا سيما في مجال الذكاء الصناعي.