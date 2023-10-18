أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومقتل المئات في قصف مستشفى المعمداني في غزة، ما أثار مخاوف بشأن احتمال انقطاع إمدادات النفط من المنطقة.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.69 دولار، بنسبة 1.9%، إلى 91.59 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.84 دولار، بنسبة 2.1%، إلى 88.50 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع المخاطر في ظل القصف الإسرائيلي على غزة

وخيمت المخاوف على الأسواق بعد مقتل أكثر من 500 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي الدموي على المستشفى في غزة، ثم ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرؤساء الأميركي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وتشعر الأسواق بالقلق إزاء التهديد بشن هجوم بري إسرائيلي على غزة، فيقول المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دار، «يلوح الاحتلال الطويل في الأفق باعتباره السيناريو الذي يدفع العقود الآجلة لخام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل لأنه يزيد من خطر توسع الصراع، وربما يجذب إيران مباشرة».