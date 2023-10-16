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روسيا تنضم إلى الصين وتعلق واردات اليابان من المأكولات البحرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 12:29 مساء
روسيا تنضم إلى الصين وتعلق واردات اليابان من المأكولات البحرية
لقطة عامة لمنشآت تيبكو في محطة فوكوشيما، 24 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أعلنت روسيا اليوم الإثنين أنّها ستنضم إلى الإجراءات التقييدية التي فرضتها الصين، لحظر جميع واردات منتجات المأكولات البحرية من اليابان، رداً على تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر.

وقالت وكالة تنظيم المنتجات الزراعية الروسية في بيان إنّها «تنضمّ اعتباراً من 16 أكتوبر 2023 إلى الإجراءات التقييدية المؤقتة التي فرضتها الصين، فيما يتعلق باستيراد منتجات الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان»، موضحة أنّه "إجراء احترازي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت المنظمة أنّ «القيود ستبقى سارية إلى حين توفير المعلومات الشاملة الضرورية للتأكد من سلامة المأكولات البحرية..».

وعلقت الصين جميع وارداتها من المأكولات البحرية من اليابان في أغسطس الماضي، رداً على بدء الأخيرة بتصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبية من المياه المعالجة من فوكوشيما في المحيط الهادئ، بعد 12 عاماً من اجتياح تسونامي مفاعلات المنشأة في واحد من أسوأ الحوادث النووية في العالم.

طريقة تدريجية للغاية
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ هذه العملية مطابقة لتوقّعات المؤسسة، فيما أوضحت طوكيو أنّها لن تشكّل خطراً على البيئة أو على البشر.

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وبدأت المرحلة الثانية من تصريف المياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما في الخامس من أكتوبر الحالي.

وتخطّط اليابان لتصريف أكثر من 1.3 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ، ولكن بطريقة تدريجية للغاية حتى أوائل خمسينيات القرن الحالي، وفقاً للجدول الزمني.

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